Londra schiera la “Marina ibrida” nella Manica: sensori sottomarini e IA per proteggere cavi e infrastrutture strategiche

La Royal Navy cambia strategia per difendere le acque britanniche dalla crescente presenza militare russa. Imbarcazioni autonome capaci di raggiungere i 55 nodi, sensori sottomarini, droni marittimi e intelligenza artificiale diventano gli strumenti di una nuova rete di sorveglianza destinata a rafforzare la sicurezza del Regno Unito. Al centro del piano ci sono i nuovi Kraken 3, presentati a Portsmouth, e il sistema Atlantic Net, progettato per individuare i movimenti dei sottomarini russi nel Nord Atlantico e proteggere infrastrutture strategiche come cavi di comunicazione e reti energetiche. La trasformazione arriva in un momento particolarmente delicato per Londra. La Manica è diventata uno dei principali punti di attenzione per la sicurezza britannica, attraversata da unità militari russe, petroliere della cosiddetta Flotta ombra e imbarcazioni che trasportano migranti verso le coste inglesi. Una concentrazione di fenomeni differenti che impone al governo britannico di intervenire contemporaneamente sul fronte militare, su quello delle sanzioni economiche e sul controllo degli attraversamenti marittimi.

Royal Navy, arrivano i droni navali Kraken 3 per sorvegliare le navi russe

La novità più significativa riguarda la presentazione, avvenuta recentemente a Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra, del primo squadrone di imbarcazioni autonome Kraken 3 della Royal Navy. Si tratta di mezzi navali privi di equipaggio, controllati da remoto e progettati per rafforzare le capacità di monitoraggio delle attività russe nelle acque di interesse britannico. Le caratteristiche tecniche evidenziano le potenzialità operative di questi sistemi. Ogni Kraken 3 misura 8,4 metri di lunghezza, può raggiungere una velocità massima di 55 nodi e dispone di un’autonomia che gli consente di rimanere in mare per 30 giorni consecutivi. La possibilità di effettuare missioni prolungate senza personale a bordo rappresenta uno degli elementi centrali del nuovo modello di sorveglianza navale. Secondo il vice ammiraglio Steve Moorhouse, le nuove unità potrebbero entrare in servizio già entro la fine del 2026. Il loro impiego rientra nella strategia della cosiddetta Marina ibrida, un’impostazione operativa nella quale le tradizionali unità militari, come fregate e pattugliatori, lavorano in coordinamento con sistemi navali autonomi. Per sviluppare questo programma, il governo britannico ha stanziato 1,5 miliardi di sterline nell’arco di quattro anni. L’investimento accompagna una trasformazione delle capacità di controllo marittimo, con l’obiettivo di integrare mezzi tradizionali e nuove tecnologie nella sorveglianza delle aree considerate strategiche.

Russia, attività navali aumentate del 41% intorno al Regno Unito

A spiegare l’accelerazione impressa da Londra alla modernizzazione della propria Marina è soprattutto l’aumento della presenza navale russa nelle acque intorno al Regno Unito. Secondo i dati riferiti da Luke Pollard, ministro di Stato presso il ministero della Difesa con delega alla Prontezza della Difesa e all’Industria, nei primi nove mesi del 2026 le attività navali russe nell’area sono cresciute del 41%. Un incremento che si accompagna a una serie di movimenti monitorati nelle ultime settimane dalla Royal Navy. Tra questi figura la presenza della nave spia russa Viktor Leonov, avvistata al largo delle Ebridi Esterne durante l’esercitazione della Nato Strike Warrior. La Marina britannica ha inoltre seguito il transito di fregate russe e navi da sbarco attraverso la Manica, confermando la particolare attenzione riservata agli spostamenti delle unità militari di Mosca nelle vicinanze del territorio britannico. A destare maggiore preoccupazione non è soltanto la presenza delle navi russe, ma anche la natura delle attività che potrebbero svolgere. Londra guarda con particolare attenzione alle operazioni di ricognizione nei pressi delle infrastrutture sottomarine, considerate essenziali per il funzionamento delle comunicazioni e delle reti energetiche. Il timore delle autorità britanniche è che alcune unità russe possano raccogliere informazioni sulle caratteristiche e sulla posizione di queste infrastrutture in vista di eventuali operazioni di sabotaggio. Una preoccupazione che contribuisce a spiegare la crescente importanza attribuita alla sorveglianza non soltanto della superficie del mare, ma anche degli spazi subacquei.

Atlantic Net, 90 milioni di sterline per individuare i sottomarini russi

Proprio il controllo delle profondità marine rappresenta un altro pilastro della nuova strategia britannica. Il 10 novembre la Royal Navy ha annunciato un investimento da 90 milioni di sterline per sviluppare Atlantic Net, un sistema di sorveglianza subacquea destinato a rafforzare il monitoraggio delle attività nel Nord Atlantico. Il progetto integra sensori sottomarini, droni marittimi e intelligenza artificiale in un’unica architettura di controllo. L’obiettivo è individuare attività sospette nelle acque monitorate e seguire gli spostamenti dei sottomarini russi, aumentando le capacità di osservazione della Marina britannica. Atlantic Net è stato affidato a Ocean Infinity Solutions e rientra nel più ampio programma Atlantic Bastion, dedicato alla protezione delle infrastrutture strategiche presenti nell’ambiente marittimo. Particolare attenzione viene riservata ai cavi sottomarini per le comunicazioni e alle infrastrutture energetiche, elementi considerati vulnerabili rispetto a possibili attività ostili. L’utilizzo congiunto di sensori e sistemi autonomi punta a migliorare la capacità di rilevare movimenti sospetti e monitorare le aree più sensibili. Secondo il programma annunciato, la prima fase di Atlantic Net dovrebbe diventare operativa nei prossimi mesi. La sua introduzione si affiancherà allo sviluppo dei Kraken 3, contribuendo alla realizzazione di una rete di sorveglianza articolata tra superficie e profondità marine.

Flotta ombra russa nella Manica, una sola petroliera sequestrata in quasi otto mesi

Accanto alla dimensione strettamente militare, il governo britannico deve affrontare la questione delle petroliere russe sottoposte a sanzioni che continuano ad attraversare le rotte marittime vicine al Regno Unito. Si tratta delle imbarcazioni riconducibili alla cosiddetta Flotta ombra, utilizzata da Mosca per proseguire le esportazioni di petrolio aggirando le restrizioni economiche imposte dai Paesi occidentali. Il loro passaggio attraverso la Manica rappresenta uno dei principali problemi che Londra sta cercando di affrontare attraverso nuovi strumenti di intervento. Il 25 marzo 2026 il governo britannico ha introdotto disposizioni che attribuiscono alle Forze armate il potere di abbordare e sequestrare le imbarcazioni sottoposte a sanzioni. Una misura concepita per rendere più efficace il contrasto ai traffici petroliferi riconducibili alla Russia. Il bilancio operativo, tuttavia, appare finora limitato. A quasi otto mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, è stata sequestrata una sola petroliera. Si tratta della Smyrtos, intercettata il 14 giugno. Il governo britannico sostiene però che il numero delle navi fermate non rappresenti l’unico parametro attraverso il quale valutare l’efficacia della strategia. Secondo Londra, infatti, la possibilità di essere intercettate e abbordate avrebbe già modificato il comportamento di diverse petroliere della Flotta ombra. Alcune unità avrebbero scelto di evitare il transito nella Manica, preferendo percorsi più lunghi che aggirano la Scozia. Il governo considera questo cambiamento delle rotte un effetto delle nuove misure, anche se il dato relativo ai sequestri conferma la distanza tra l’ampiezza dei poteri introdotti e il numero degli interventi concretamente effettuati.

Manica, la sicurezza marittima si intreccia con gli sbarchi dei migranti

La Manica rimane anche uno dei principali fronti della politica migratoria britannica. Mentre la Royal Navy rafforza il controllo delle attività russe e Londra cerca di contrastare i movimenti delle petroliere sanzionate, continua il fenomeno degli attraversamenti irregolari verso le coste inglesi. Secondo i dati del ministero dell’Interno britannico riportati dall’Independent, venerdì scorso sono arrivate nel Regno Unito 161 persone a bordo di tre imbarcazioni. Il giorno successivo il numero degli arrivi è salito a 363 migranti su cinque barche. Gli attraversamenti registrati dall’inizio del 2026 hanno così superato quota 23mila. Si tratta comunque di un livello inferiore rispetto a quello osservato nello stesso periodo dell’anno precedente, quando gli arrivi avevano già oltrepassato quota 41mila. Il governo britannico attribuisce particolare importanza alla cooperazione con la Francia nel contrasto alle traversate della Manica e rivendica i risultati ottenuti attraverso il coordinamento tra i due Paesi. Secondo quanto sostenuto da Londra, dall’inizio del mandato dell’attuale governo sarebbero stati fermati oltre 48mila tentativi di attraversamento. Un dato utilizzato dalle autorità britanniche per evidenziare gli effetti delle misure adottate sul fronte migratorio.

Difesa britannica, la nuova strategia navale tra droni autonomi e protezione delle infrastrutture

Le iniziative presentate dalla Royal Navy delineano un’evoluzione significativa delle modalità con cui il Regno Unito intende controllare gli spazi marittimi considerati strategici. L’introduzione delle imbarcazioni Kraken 3 e lo sviluppo di Atlantic Net rispondono a due esigenze strettamente collegate: monitorare le attività navali russe in superficie e individuare possibili minacce sotto il livello del mare. Il nuovo modello di Marina ibrida punta a mettere in relazione fregate, pattugliatori e mezzi autonomi, mentre il programma Atlantic Bastion estende la sorveglianza alle profondità del Nord Atlantico attraverso tecnologie di rilevamento e analisi dei dati. Il rafforzamento tecnologico si inserisce in uno scenario nel quale le autorità britanniche devono confrontarsi con la crescita delle attività militari russe, la protezione dei collegamenti sottomarini e la presenza delle petroliere sottoposte a sanzioni. Su quest’ultimo fronte, il sequestro della sola Smyrtos dal 25 marzo evidenzia come l’applicazione delle nuove disposizioni resti, almeno in termini di navi fermate, circoscritta. Le prossime tappe riguarderanno dunque l’entrata in servizio dei Kraken 3, prevista potenzialmente entro la fine del 2026, e l’avvio della prima fase di Atlantic Net nei mesi successivi. Due sviluppi sui quali Londra punta per rafforzare la propria capacità di sorvegliare le acque britanniche e le infrastrutture strategiche del Nord Atlantico, in un contesto segnato dalla crescente attenzione per le attività navali della Russia.