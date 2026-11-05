L’osservatorio spaziale Swift della NASA si è disintegrato sull’isola di Sumatra dopo 22 anni di scoperte straordinarie

La lunga odissea cosmica del Neil Gehrels Swift Observatory si è conclusa alle ore 7:39 EST del 4 novembre, quando la sonda ha effettuato il suo rientro incontrollato nell’atmosfera terrestre sopra la regione settentrionale dell’isola di Sumatra, in Indonesia, a coordinate stimate attorno a 3,4 gradi nord e 98,6 gradi est. La conferma dell’avvenuto decadimento è giunta dalla U.S. Space Force, mentre la NASA ha comunicato sul proprio portale scientifico ufficiale (come documentato negli aggiornamenti dedicati dell’ente spaziale consultabili alla pagina ufficiale della missione, science.nasa.gov) che la quasi totalità della struttura si è disintegrata a causa dell’intenso attrito aerodinamico e delle altissime temperature, sebbene non si possa escludere che alcuni frammenti particolarmente resistenti abbiano raggiunto la superficie. Si chiude così una delle carriere più brillanti e longeve dell’esplorazione scientifica contemporanea, durata ben oltre ogni più ottimistica aspettativa degli ingegneri.

Un cacciatore cosmico progettato per durare soltanto due anni

Lanciato nello spazio il 20 novembre 2004, l’osservatorio spaziale Swift era stato originariamente concepito per un programma primario di appena due anni. La piattaforma ha invece operato in orbita per quasi ventidue anni continuativi, trasformandosi nel punto di riferimento assoluto per l’osservazione dei transienti cosmici ad alta energia. A rendere rivoluzionario il veicolo era la sinergia senza precedenti di tre strumenti integrati: un rivelatore per lampi di raggi gamma, un telescopio sensibile ai raggi X e uno specchio dedicato alle frequenze dell’ultravioletto e dell’ottico. Questo assetto unico consentiva a Swift di identificare autonomamente l’esplosione, ruotare l’intera struttura meccanica in circa sessanta secondi per puntare i propri strumenti sul bersaglio prima che l’emissione residua si affievolisse e condividere istantaneamente le coordinate celesti con la comunità astronomica globale. Prima della sua entrata in servizio, nessun telescopio al mondo era in grado di compiere una simile sequenza di manovre con tale rapidità.

Ventidue anni di scoperte scientifiche e la svolta delle onde gravitazionali

Il bilancio operativo di Swift delinea una quantità di dati sbalorditiva che ha ridefinito la moderna astrofisica delle alte energie. Nel corso di oltre due decenni, la sonda ha individuato e catalogato più di duemila lampi di raggi gamma (noti con l’acronimo inglese GRB), analizzato oltre millequattrocento esplosioni di supernovae e fornito la base empirica per circa settemila articoli accademici pubblicati sulle principali riviste internazionali, conducendo inoltre una dettagliata mappatura del cielo nei raggi X e osservando centinaia di comete, asteroidi e nuclei galattici attivi. Tra i successi più iconici figura l’osservazione compiuta nel maggio del 2005 del lampo denominato GRB 050509B, un’esplosione brevissima durata appena 0,03 secondi di cui il satellite riuscì a rilevare per la prima volta nella storia l’afterglow. Tale rilevazione confermò l’ipotesi teorica che i lampi gamma corti fossero prodotti dalla collisione distruttiva tra due stelle di neutroni, un paradigma che dodici anni più tardi avrebbe aperto l’era dell’astronomia multimessaggera grazie all’intercettazione congiunta delle onde gravitazionali.

L’impatto del ciclo solare e l’inesorabile decadimento orbitale

Il destino del telescopio non è stato determinato dal deterioramento dei componenti di bordo, rimasti pienamente efficienti sino alle battute conclusive, bensì dall’ambiente circumterrestre. La forte crescita dell’attività solare registrata negli ultimi anni ha riscaldato ed espanso gli strati superiori della termosfera terrestre, generando una resistenza aerodinamica via via maggiore che ha frenato progressivamente il moto del satellite. Il 20 ottobre 2026, data in cui ha effettuato la sua ultimissima osservazione scientifica, la quota di Swift era scesa al di sotto dei duecentosettantacinque chilometri, una quota eccessivamente bassa e densa che impediva al sistema di assetto di mantenere un puntamento stabile verso le profondità dell’universo. Da quel momento, l’accelerazione della perdita di altitudine ha reso inevitabile il tuffo finale avvenuto esattamente due settimane più tardi.

Il disperato tentativo di salvataggio commerciale con la missione LINK

La fine della missione non è arrivata senza un coraggioso tentativo di recupero in extremis. Nel settembre del 2025, nel quadro di un programma pionieristico di assistenza ai satelliti non predisposti, la NASA aveva assegnato all’azienda privata Katalyst Space un appalto del valore di trenta milioni di dollari per realizzare un rimorchiatore orbitale battezzato LINK, incaricato di intercettare il telescopio e innalzarne la traiettoria. Realizzato e collaudato a tempo di record in meno di dodici mesi, il modulo è decollato il 3 luglio 2026 a bordo di un vettore Pegasus XL dall’atollo di Kwajalein. L’operazione presentava fin dall’inizio un altissimo coefficiente di rischio, poiché Swift non possedeva punti di ancoraggio standard né interfaccia di attracco pensate per la cattura robotica. Subito dopo il lancio, una valvola del sistema di controllo d’assetto ha ceduto, innescando una rotazione anomala del rimorchiatore a cui ha fatto seguito un guasto nei circuiti di alimentazione elettrica. Il 19 agosto i responsabili hanno annunciato la rinuncia definitiva alla manovra di aggancio; LINK ha comunque dimostrato la validità parziale delle proprie tecnologie avvicinandosi a una distanza compresa tra dodici e quindici chilometri da Swift, estendendo i suoi tre bracci robotici e accendendo i propulsori elettrici prima della cessazione delle proprie attività avvenuta il 25 settembre.

Il cambio di paradigma cosmologico e l’immensa eredità per il futuro

Commentando la conclusione della missione, il direttore della divisione di astrofisica della NASA, Shawn Domagal-Goldman, ha sottolineato lo straordinario ritorno scientifico ed economico garantito da un apparato che ha moltiplicato per dieci la propria vita operativa originaria. L’agenzia ha precisato che non vi è al momento un successore diretto con le medesime caratteristiche, intendendo invece integrare la propria flotta con veloci soluzioni commerciali capaci di raggiungere l’orbita rapidamente. Il patrimonio di osservazioni accumulato da Swift continuerà a produrre risultati scientifici per i prossimi decenni: il satellite iniziò infatti il suo viaggio quando gli astronomi cercavano ancora di associare i lampi di raggi gamma a galassie remote, e lo ha concluso in una fase storica dominata dal Telescopio Spaziale James Webb, dagli interferometri gravitazionali e dalla caccia all’energia oscura, lasciando un’impronta indelebile nella comprensione dei fenomeni più violenti del cosmo.