Lucca Comics & Games 2026: esposizione di droni, visori e attrezzature da soccorso dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Si è conclusa la 60esima edizione di Lucca Comics & Games. Come ogni anno, i Vigili del Fuoco di Lucca hanno garantito presidio antincendio, la prevenzione e la gestione del soccorso a tutela delle migliaia di visitatori. Il dispositivo di sicurezza è stato coordinato sul campo attraverso la presenza nel Centro di Gestione dell’Evento e l’allestimento di un Posto di Comando Avanzato (PCA). A cornice del dispositivo di soccorso, per la prima volta il Corpo nazionale è stato presente anche con spazi dedicati al pubblico: nel Cortile degli Svizzeri, con l’esposizione di droni di ultima generazione, visori e attrezzature da soccorso tra fumetto e innovazione; sul Baluardo San Frediano, con il percorso didattico di Pompieropoli per i più piccoli e l’esposizione dei mezzi storici e di nuova fornitura.