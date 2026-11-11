L’umanità non si è mai spinta così lontano: Voyager 1 sfonda un muro, la NASA celebra il traguardo

Lanciata quasi 50 anni fa, nell’ormai lontano 1977, la sonda Voyager 1 della NASA sta per superare un confine estremo che fino a pochi decenni fa sembrava confinato alla pura fantascienza. Mercoledì 18 novembre, questo instancabile esploratore robotico raggiungerà la straordinaria distanza di 1 giorno luce dal nostro pianeta. Tradotto in misurazioni più familiari, significa che il veicolo spaziale si troverà a ben 25,9 miliardi di km da noi, immerso nelle profonde oscurità del cosmo. A questa incredibile distanza, qualsiasi segnale luminoso o comunicazione radio inviata dal centro di controllo impiegherà esattamente 24 ore per raggiungere i delicati strumenti a bordo. Questo evento rappresenta un momento epocale per l’esplorazione umana dello Spazio, consacrando in via definitiva la Voyager 1 come l’oggetto artificiale più distante mai costruito dall’umanità nel corso di tutta la sua storia.

Le celebrazioni e i segnali verso lo Spazio profondo

Per sottolineare l’importanza di questo traguardo, la NASA ha organizzato 2 appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Martedì 17 novembre il mondo intero è invitato a partecipare all’iniziativa dedicata al giorno luce della sonda, creando una simbolica onda di luce dorata che avvolgerà il pianeta dopo il tramonto. Per facilitare l’impresa, è stato messo a disposizione un sito web speciale che permette a smartphone e tablet di far lampeggiare la sigla della sonda in codice morse. Giovedì 19 novembre, invece, il Jet Propulsion Laboratory ospiterà una discussione approfondita con i membri principali della missione, tra cui Nicky Fox, Jonathan Lunine, Suzanne Dodd, Kareem Badaruddin e Jamie Rankin. Durante l’incontro si farà il punto della situazione sulle sonde gemelle Voyager 1 e Voyager 2, analizzando le sfide tecniche necessarie per mantenere operativi questi veicoli a distanze così siderali. L’evento prevederà anche una sessione di domande e risposte e un’anteprima dell’atteso documentario in uscita nel 2027 per il 50° anniversario della missione.

Un viaggio senza fine oltre l’influenza del Sole

Da quasi mezzo secolo questa missione traccia un sentiero inedito attraverso lo Spazio sconosciuto, sfruttando un allineamento planetario che si verifica appena 1 volta ogni 176 anni. Questa rara configurazione ha permesso alle sonde di esplorare i giganti gassosi prima di lanciarsi verso l’ignoto. Il vero salto nel vuoto è avvenuto nel 2012, quando la Voyager 1 ha ufficialmente fatto il suo ingresso nello Spazio interstellare, seguita a ruota da Voyager 2 nel 2018 attraverso una traiettoria differente. Entrambi i veicoli continuano coraggiosamente a raccogliere dati scientifici preziosi, osservando l’ambiente che si estende ben oltre l’eliosfera, la gigantesca bolla protettiva generata dal Sole. Gestita in California, la missione sopravvive grazie all’incessante lavoro del team e all’uso della potente rete di comunicazione globale, che permette di captare i deboli sussurri di questi instancabili pionieri del nostro Sistema Solare.