Luminosissima palla di fuoco solca il cielo di Pechino: in atto lo sciame meteorico delle Tauridi | VIDEO

La sera locale di venerdì 6 novembre, una spettacolare palla di fuoco ha illuminato il cielo notturno sopra Pechino, in Cina. La luminosa meteora ha attraversato il cielo, lasciando i residenti sbalorditi. L’insolito fenomeno celeste è stato immortalato dalle telecamere. Come mostrano le immagini a corredo dell’articolo, la palla di fuoco è stata davvero luminosa, illuminando a giorno il cielo notturno, attraversandolo con una lunga scia infuocata.

Lo sciame meteorico delle Tauridi meridionali

Il picco dello sciame meteorico delle Tauridi meridionali ha portato l’opportunità di osservare spettacolari “palle di fuoco” (fireball). Le meteore delle Tauridi meridionali entrano nell’atmosfera terrestre a una velocità di circa 104.607 chilometri orari; ciò le rende più lente e visibili per un tempo maggiore rispetto a quelle appartenenti ad altri sciami, come le Orionidi. Queste meteore, che lasciano scie luminose particolarmente lunghe, sembrano irradiarsi dalla costellazione del Toro. Il picco è stato raggiunto tra il 4 e il 5 novembre e poi ve ne sarà un altro tra l’11 e il 12 novembre. “Ciò che rende le Tauridi spettacolari è la loro ricchezza di brillanti palle di fuoco“, spiega Bill Cooke, responsabile del Meteoroid Environment Office della NASA. “Non sono molto numerose, ma quando ne vedi una, non la dimentichi più: lascia una scia luminosissima nel cielo”.

Come nascono stelle cadenti e palle di fuoco

Asteroidi e comete, orbitando attorno al Sole, rilasciano frammenti di ghiaccio e roccia lungo il loro percorso. Quando la Terra attraversa queste scie di detriti, i frammenti entrano nell’atmosfera, bruciano e creano un intenso bagliore nel cielo. Mentre la maggior parte dei frammenti di ghiaccio e roccia che bruciano nell’atmosfera ha le dimensioni di granelli di polvere o sassolini, le “palle di fuoco” sono generate da detriti che possono variare dalle dimensioni di una biglia a quelle di un piccolo masso. Questi fenomeni possono risultare più luminosi di Venere: alcuni lasciano scie di molecole d’aria ionizzate che svaniscono dopo pochi secondi, mentre altri producono scie simili a nuvole di vapore che possono restare visibili per diversi minuti.

Sovrapposizione degli sciami meteorici delle Tauridi

Lo sciame delle Tauridi meridionali si verifica ogni anno e produce circa cinque meteore all’ora. È possibile osservarlo da quasi ogni parte del mondo, fatta eccezione per il Polo Sud. Lo sciame meteorico delle Tauridi meridionali è iniziato a settembre e si concluderà il 20 novembre. Lo sciame delle Tauridi settentrionali – una scia di detriti distinta ma vicina alla prima – ha avuto inizio a metà ottobre e raggiungerà il picco il 12 novembre, per poi terminare il 10 dicembre. Le Tauridi meridionali si verificano quando la Terra attraversa i detriti lasciati dalla cometa 2P/Encke, che possiede il periodo orbitale più breve tra tutte le comete note nel Sistema Solare: circa 3,3 anni. Gli scienziati ritengono che la cometa Encke facesse parte di un corpo celeste più grande, frammentatosi circa 20.000 anni fa, dando origine al complesso responsabile sia delle Tauridi meridionali e settentrionali, sia di almeno altri tre sciami meteorici.