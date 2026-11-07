Luna e Venere, incontro suggestivo nel cielo di Cagliari sopra il Castello di San Michele | FOTO e VIDEO

La Luna e Venere continuano a regalare suggestivi scorci nel cielo di Cagliari. Anche questa mattina, 7 novembre 2026, i corpi celesti sono stati protagonisti di uno spettacolo astronomico immortalato alle 06:20 da via Piero della Francesca, grazie all’obiettivo del nostro affezionato lettore Alessandro Casula, che ci ha inviato una foto e un video. Le immagini mostrano la stretta congiunzione tra la Luna e Venere, con i 2 astri che sembrano accompagnarsi nel cielo ancora immerso nelle prime luci dell’alba, proprio sopra il Castello di San Michele e l’omonimo colle. Venere, sorto alle 05:19, era visibile basso sull’orizzonte orientale, mentre la Luna si presentava in una sottile falce calante, con appena il 5,4% circa della sua superficie illuminata dal Sole. Un incontro celeste di grande fascino, che ancora una volta ha trasformato il cielo del mattino in uno spettacolo naturale, regalando a Cagliari un suggestivo colpo d’occhio tra astronomia e paesaggio urbano.

Luna e Venere, incontro nel cielo di Cagliari sopra il Castello di San Michele