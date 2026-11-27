Ridurre drasticamente i tempi necessari per diagnosticare una malattia rara, migliorare l’efficacia dello screening neonatale e sviluppare farmaci e regimi alimentari personalizzati sulla base delle caratteristiche di ogni singolo paziente. Sono queste le nuove prospettive aperte dall’applicazione dell’intelligenza artificiale alla medicina metabolica, al centro delle sessioni dedicate all’innovazione tecnologica e ai modelli computazionali del XVI Congresso Nazionale SIMMESN, in corso a Milano. L’integrazione tra clinica, genetica, biochimica e informatica sta trasformando profondamente la gestione delle Malattie Metaboliche Ereditarie (MME), patologie rare e complesse che necessitano di competenze altamente specializzate e di un approccio multidisciplinare. Dall’elaborazione di grandi quantità di dati sanitari alla progettazione di nuovi enzimi terapeutici, le tecnologie emergenti offrono strumenti destinati a incidere sulla diagnosi, sulla ricerca scientifica e sulla definizione dei percorsi di cura.

Malattie rare, come l’intelligenza artificiale può migliorare lo screening neonatale

Una delle applicazioni più rilevanti dell’intelligenza artificiale riguarda lo screening neonatale e la possibilità di interpretare con maggiore efficacia i risultati degli esami attraverso l’integrazione di informazioni cliniche, genetiche, omiche e nutrizionali. La capacità di elaborare contemporaneamente grandi quantità di dati rappresenta una risorsa per gli specialisti impegnati nella diagnosi e nel trattamento delle malattie metaboliche ereditarie. A queste opportunità si aggiunge la possibilità di personalizzare le terapie, comprese quelle dietetiche, attraverso l’impiego di modelli computazionali. Un ruolo centrale viene attribuito anche alla formazione dei professionisti sanitari, chiamati ad acquisire le competenze necessarie per utilizzare consapevolmente le nuove tecnologie, comprenderne le potenzialità e valutarne i limiti. “Abbiamo voluto dedicare una sessione plenaria all’intelligenza artificiale e ai modelli computazionali perché sono strumenti che stanno già entrando nella pratica clinica e nella ricerca”, spiega Elvira Verduci, presidente del Congresso SIMMESN, “Mettere insieme grandi quantità di dati clinici, genetici, omici e nutrizionali può fare la differenza: ci aiuterà a interpretare meglio i risultati dello screening neonatale e a personalizzare le terapie, compresa quella dietetica, oggi esplorata anche attraverso i cosiddetti digital twins, i gemelli digitali. La ricaduta che più ci interessa è però quella formativa: vogliamo dare a medici, biologi, dietisti e laboratoristi, in particolare ai più giovani, le basi per valutare criticamente potenzialità e limiti di queste tecnologie. L’IA non sostituisce il giudizio clinico, ma diventa un alleato prezioso del team multidisciplinare che segue il paziente e la sua famiglia”.

Diagnosi delle malattie rare: l’obiettivo è ridurre attese che possono durare 3-4 anni

Uno degli aspetti più delicati nella gestione delle malattie rare è rappresentato dal tempo che intercorre prima di arrivare a una diagnosi. Un percorso che spesso può durare dai tre ai quattro anni e sul quale l’intelligenza artificiale potrebbe incidere in maniera significativa, potenziando le conoscenze a disposizione dei medici. Affinché gli algoritmi possano esprimere pienamente le proprie capacità, tuttavia, è necessario intervenire sulle modalità di raccolta e organizzazione dei dati sanitari. La disponibilità di informazioni strutturate, leggibili e riutilizzabili dai sistemi informatici costituisce infatti un presupposto fondamentale per l’addestramento degli algoritmi e per la loro applicazione nell’ambito della diagnosi precoce. A sottolineare l’importanza di questo cambiamento è Maurizio Scarpa, direttore del Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare dell’ASU Friuli Centrale-Udine e coordinatore della Rete di Riferimento Europea per le Malattie Metaboliche Ereditarie, MetabERN: “l’intelligenza artificiale deve potenziare le conoscenze del medico e accelerare la riduzione di quel gap diagnostico che, nelle malattie rare, è spesso di 3-4 anni. Sarà in questo senso di enorme aiuto nello screening neonatale, purché si generino dati strutturati in modo da poter essere letti e riutilizzati dalle macchine per istruire gli algoritmi”.

Intelligenza artificiale in medicina: le nuove regole e la formazione dei medici

L’introduzione delle nuove tecnologie nella pratica sanitaria si inserisce in un contesto caratterizzato anche dall’evoluzione del quadro normativo italiano ed europeo. Tra i riferimenti richiamati durante il Congresso figurano la legge 132 del 23 settembre 2025 e l’European AI Act, insieme al patrimonio di informazioni raccolte nell’arco di dieci anni dalle Reti di Riferimento Europeo. Alla disponibilità degli strumenti tecnologici e dei dati deve accompagnarsi una crescita culturale delle nuove generazioni di professionisti sanitari, affinché l’innovazione possa tradursi in benefici concreti per la salute dei cittadini. Oggi il quadro normativo sta profondamente cambiando, ha proseguito Scarpa, “e sta fornendo indiscutibili punti di riferimento a tutto il sistema, grazie alla legge 132 del 23 settembre 2025, all’European AI Act che entrerà a pieno regime tra il 2027 e il 2029, e grazie anche ai dati raccolti da dieci anni dalle Reti di Riferimento Europeo. La tecnologia è quindi pronta, come anche il quadro regolatorio di riferimento: dobbiamo essere in grado di far crescere culturalmente soprattutto le prossime generazioni di medici affinché sappiano interagire al meglio con questi strumenti, che mese dopo mese sono in enorme evoluzione. Abbiamo a disposizione strumenti molto potenti: dobbiamo poterli utilizzare per la salute dei cittadini”.

L’intelligenza artificiale impara a decifrare il linguaggio del DNA e delle proteine

Le prospettive aperte dall’intelligenza artificiale non riguardano soltanto la gestione clinica dei pazienti, ma coinvolgono direttamente anche la ricerca scientifica e lo sviluppo di nuove terapie. I modelli capaci di apprendere le regole del linguaggio possono essere applicati allo studio del DNA e delle proteine, con l’obiettivo di decifrare il linguaggio biologico e progettare nuove soluzioni terapeutiche. È uno degli ambiti di ricerca illustrati durante il Congresso da Diego di Bernardo, vicedirettore dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli e professore di Ingegneria Biomedica all’Università Federico II di Napoli, che ha tenuto una keynote lecture dedicata agli studi condotti insieme al proprio gruppo di lavoro.

Malattia di Fabry e malattia di Pompe: la ricerca punta sui superenzimi

Tra le applicazioni più innovative presentate a Milano figura la progettazione di superenzimi lisosomiali, versioni potenziate degli enzimi naturali sviluppate attraverso l’impiego di modelli di intelligenza artificiale. L’obiettivo della ricerca è arrivare alla definizione di terapie efficaci per gravi patologie metaboliche rare, tra cui la malattia di Fabry e la malattia di Pompe. Un filone di studi che sfrutta la capacità dei sistemi computazionali non soltanto di interpretare le informazioni biologiche, ma anche di progettare nuove molecole a partire dalle conoscenze acquisite. “Negli ultimi anni abbiamo conosciuto l’intelligenza artificiale attraverso modelli capaci di apprendere le regole del linguaggio umano”, afferma Diego di Bernardo. “Anche la biologia ha un suo linguaggio: quello del DNA e delle proteine. Oggi possiamo sviluppare modelli di IA in grado non solo di decifrare questo linguaggio, ma anche di ‘scrivere’ nuove parole. E infatti nei nostri progetti di ricerca utilizziamo questi modelli per progettare veri e propri ‘superenzimi’ lisosomiali, versioni potenziate degli enzimi naturali, con l’obiettivo di sviluppare terapie efficaci per gravi malattie metaboliche rare come la malattia di Fabry e quella di Pompe”. Il XVI Congresso Nazionale SIMMESN si conclude oggi, venerdì 27 novembre, al Milan Marriott Hotel, con DueCi Promotion di Bologna nel ruolo di segreteria e provider ECM. Attraverso le sessioni dedicate all’intelligenza artificiale e ai modelli computazionali, la società scientifica conferma il proprio impegno nell’innovazione tecnologica e nella formazione specialistica, per lo sviluppo di una medicina predittiva e personalizzata, sempre più vicina alle esigenze dei pazienti con malattie metaboliche ereditarie.