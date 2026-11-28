Prosegue l’emergenza maltempo negli Stati malesi di Selangor e Perak, dove le recenti inondazioni continuano a interessare diverse località. Sebbene il livello delle acque stia gradualmente diminuendo, in molte delle zone colpite gli allagamenti risultano ancora persistenti. Secondo i dati del Dipartimento per il Welfare Sociale (JKM), aggiornati a questa mattina, in Selangor sono 798 le persone ancora ospitate nei centri di accoglienza, appartenenti a 247 famiglie, in diminuzione rispetto alle 838 registrate nella giornata di ieri. Le situazioni più delicate si concentrano nel distretto di Kuala Langat, mentre a Kuala Selangor resta operativo un centro di assistenza.

Anche nello Stato di Perak si registra un lieve miglioramento: gli sfollati sono scesi a 189 persone, appartenenti a 55 famiglie, rispetto alle 197 persone del giorno precedente. Le criticità maggiori interessano il distretto di Manjung, dove 127 persone si trovano ancora in un centro di accoglienza.

Nonostante la riduzione degli evacuati, la situazione meteorologica e idraulica rimane sotto osservazione. In diverse aree le acque alluvionali risultano ancora stagnanti, ostacolando il ritorno alla normalità. Persistono inoltre disagi alla viabilità: il Dipartimento dei Lavori Pubblici ha confermato la chiusura al traffico dei veicoli leggeri della strada Padang Serai-Beruas, ancora interessata dagli allagamenti.