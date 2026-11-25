La Malesia continua a fare i conti con le conseguenze delle intense precipitazioni che hanno provocato allagamenti in diverse aree del Paese. Nella mattinata di oggi mercoledì 25 novembre, il numero delle persone ospitate nei centri di accoglienza a causa del maltempo è diminuito negli Stati di Selangor e Perak, mentre si registra un lieve aumento nel Terengganu. Nel Selangor, gli sfollati sono scesi a 819, appartenenti a 228 famiglie, rispetto ai 1.158 registrati il giorno precedente. Restano operativi sei centri di accoglienza, cinque nel distretto di Kuala Selangor e uno a Kuala Langat.

Situazione in progressivo miglioramento anche nel Perak, dove il numero delle persone accolte nei centri di emergenza è passato da 255 a 211, distribuite in 63 famiglie. Il distretto di Kerian è stato dichiarato completamente fuori dall’emergenza alluvionale, con la chiusura del centro di accoglienza presso la scuola SK Bukit Merah.

Permangono tuttavia alcune criticità sul fronte idrologico. Il Dipartimento malese per l’irrigazione e il drenaggio ha segnalato che il livello del fiume Sungai Kurau, nella zona di Kolam Air Bukit Merah, ha raggiunto quota 9,18 metri, superando la soglia di pericolo fissata a 8,68 metri. A preoccupare è anche la previsione di nuove precipitazioni, attese nel pomeriggio in tutti i distretti del Perak. Quadro differente nel Terengganu, dove gli sfollati sono aumentati a 151 persone, appartenenti a 42 famiglie, rispetto alle 135 del giorno precedente. Nel distretto di Setiu, inoltre, il livello dell’acqua presso la stazione di Kampung Bukit ha superato i 10,5 metri, raggiungendo la soglia di allerta dopo le intense piogge della notte.