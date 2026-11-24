Nuovi disagi legati al maltempo in Malesia, dove forti precipitazioni hanno provocato allagamenti improvvisi a Taman Sri Muda, nella città di Shah Alam, nello Stato di Selangor. Le abbondanti piogge hanno determinato un rapido accumulo di acqua, causando allagamenti nell’area interessata. Ciò evidenzia ancora una volta la vulnerabilità del territorio alle precipitazioni intense, che possono provocare criticità idrogeologiche e disagi alla popolazione. Al momento, la segnalazione riguarda gli allagamenti conseguenti alle forti piogge. Non sono disponibili ulteriori informazioni sull’entità dei danni o su eventuali persone coinvolte.