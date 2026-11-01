Malore durante un’escursione: 50enne muore nel Varesotto

Tragedia sulle montagne del Varesotto: un escursionista di 50 anni è morto dopo un malore durante una passeggiata sul Sentiero 10 del Campo dei Fiori, nel territorio di Cocquio Trevisago. L’uomo si è accasciato a terra. L’allarme è scattato poco prima delle 13. Sul posto sono intervenuti Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. L’escursionista, in arresto cardiaco, è stato rianimato e trasferito in elicottero all’ospedale Circolo di Varese. Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è morto in ospedale.