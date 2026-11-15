Malore fatale durante un’escursione sui Colli Euganei: 43enne muore davanti al figlio di 7 anni

Un’escursione sui Colli Euganei si è conclusa drammaticamente con la morte di un uomo di 43 anni, residente nel Padovano, colto da un improvviso malore mentre stava camminando in compagnia del figlio di appena 7 anni. L’episodio si è verificato sul Monte Ceva, una delle cime della catena orientale dei Colli Euganei, lungo il sentiero 29. L’uomo si è improvvisamente sentito male ed è caduto a terra, sotto gli occhi del bambino che si trovava insieme a lui al momento dell’accaduto. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, per il 43enne non c’è stato nulla da fare.

Colli Euganei, l’allarme lanciato da alcune passanti intorno alle 14

L’allarme è scattato intorno alle ore 14, quando alcune donne che stavano passando lungo il percorso si sono accorte di quanto accaduto e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. La situazione ha reso necessario l’invio di personale specializzato per raggiungere il punto del sentiero in cui l’escursionista era stato colto dal malore. Sul posto sono intervenuti otto tecnici del Soccorso alpino di Padova, che hanno collaborato alle operazioni di emergenza con il tecnico di elisoccorso e con l’equipe sanitaria dell’elicottero di Padova emergenza, arrivato nel frattempo per prestare assistenza all’uomo.

Inutili i tentativi di rianimazione: il medico constata il decesso

Una volta raggiunto il 43enne, i soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, nel tentativo di salvargli la vita. Il personale sanitario ha messo in atto le procedure di emergenza, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. Nonostante l’intervento dell’equipe medica e degli uomini del Soccorso alpino, l’uomo non si è ripreso e il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. L’escursione sul Monte Ceva si è così conclusa con un drammatico epilogo, reso ancora più doloroso dalla presenza del figlio di 7 anni al momento del malore.

Monte Ceva, il recupero della salma con l’elicottero di Padova emergenza

Dopo la constatazione del decesso, le operazioni di soccorso sono proseguite con il recupero del corpo dell’escursionista. La salma del 43enne è stata recuperata dall’eliambulanza e successivamente trasportata a valle, dove è stata affidata al carro funebre. L’intervento ha visto impegnati complessivamente otto tecnici del Soccorso alpino di Padova, insieme al personale dell’elisoccorso e all’equipe sanitaria intervenuta sul Monte Ceva.