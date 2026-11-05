Malore sul traghetto dall’Elba a Piombino: donna muore in ambulanza dopo due arresti cardiaci

Una donna è morta a Piombino, in provincia di Livorno, dopo aver accusato un malore mentre si trovava a bordo di un traghetto proveniente dall’Isola d’Elba. La donna, di 70 anni, è stata soccorsa all’arrivo della nave in porto, ma è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, dopo essere stata colpita da due arresti cardiaci. L’emergenza è iniziata durante la traversata tra l’Isola d’Elba e Piombino, quando la donna ha accusato un improvviso malore a bordo del traghetto. È stata attivata la macchina dei soccorsi, con il coinvolgimento anche del Pegaso 2, l’elicottero del servizio regionale di emergenza sanitaria. La nave ha raggiunto il porto di Piombino, dove il personale sanitario dell’automedica, arrivato direttamente alla banchina, ha preso in carico la passeggera per prestarle le cure necessarie.

Primo arresto cardiaco al porto di Piombino, la donna viene rianimata

Le condizioni della 70enne si sono aggravate a causa di un primo arresto cardiaco. Il personale sanitario è intervenuto con le manovre di rianimazione, riuscendo a rianimare la donna. Dopo il primo intervento, è stato avviato il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Piombino, dove la paziente avrebbe dovuto ricevere ulteriori cure. Durante il tragitto verso l’ospedale, però, la situazione è nuovamente precipitata. La donna è stata colpita da un secondo arresto cardiaco, che si è rivelato fatale. La 70enne è deceduta in ambulanza prima di raggiungere l’ospedale di Piombino, nonostante il precedente intervento dei sanitari, che erano riusciti a rianimarla dopo il primo arresto cardiaco.