Maltempo: 130 interventi dei Vigili del Fuoco tra La Spezia e Massa-Carrara, 40 in Emilia Romagna

Nelle ultime 24 ore, i Vigili del Fuoco hanno portato a termine 130 interventi per far fronte ai danni causati dalle forti piogge che hanno colpito le province della Spezia, in Liguria, e di Massa-Carrara, in Toscana. Sono oltre 100 le unità del Corpo nazionale impegnate nelle operazioni di soccorso. Nella provincia spezzina operano anche squadre in rinforzo provenienti dai comandi di Genova e Savona.

Per il maltempo, che sta interessando anche le province dell’Emilia Romagna, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 40 interventi. Nel dettaglio, in giornata sono stati: 11 a Bologna, 6 a Ferrara, 5 a Reggio Emilia, 4 a Forlì-Cesena, 4 a Rimini, 3 a Modena, 3 a Parma, 2 a Piacenza e 2 a Ravenna. I caschi rossi hanno svolto attività di soccorso tecnico urgente riguardanti la rimozione di alberi e rami caduti, la risoluzione di allagamenti e la messa in sicurezza di parti pericolanti. A Bologna, comunica il Comune sui suoi canali social, per allagamenti è stato chiuso il sottopassaggio di via del Triumvirato, massima attenzione anche sulle condizioni di quelli di viale Sabena e viale Togliatti.

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