La storica Macy’s Thanksgiving Day Parade di New York cambia programma a causa del maltempo. Per la prima volta nei suoi cento anni di storia, la tradizionale parata del Giorno del Ringraziamento è stata rinviata: inizialmente prevista per oggi giovedì, si svolgerà sabato alle 08:30 del mattino. A determinare la decisione è una forte perturbazione attesa sulla città, con piogge intense, raffiche di vento e possibili allagamenti lungo la costa. Le condizioni meteorologiche, in particolare, avrebbero potuto compromettere la sicurezza dei grandi palloni aerostatici che caratterizzano la manifestazione, soprattutto tra i grattacieli di Manhattan, dove le correnti possono diventare particolarmente insidiose.

Le autorità cittadine hanno infatti segnalato venti sufficientemente intensi da provocare la caduta di rami e l’interruzione delle linee elettriche. Sono state inoltre diramate allerte per vento forte e inondazioni costiere, mentre sono state adottate misure preventive per limitare i rischi alla circolazione. Il rinvio comporterà inevitabili modifiche all’organizzazione e alla partecipazione di alcuni gruppi musicali e artisti. Diverse produzioni di Broadway hanno già confermato la propria presenza per sabato, mentre la banda dell’Università dell’Alabama non potrà partecipare a causa degli impegni sportivi già programmati.

La parata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi delle festività americane e richiama ogni anno milioni di spettatori, tra le strade di New York e davanti agli schermi televisivi. In passato l’evento era stato cancellato per 3 anni consecutivi durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1942 al 1944, mentre l’ultima sospensione dei voli dei palloni per motivi meteorologici risale al 1971. La scelta degli organizzatori punta dunque a preservare una celebrazione particolarmente significativa, evitando che le condizioni atmosferiche possano trasformare una giornata di festa in un problema per la sicurezza di partecipanti e pubblico. Il nuovo appuntamento è fissato per sabato mattina, quando le celebri figure gonfiabili e i carri allegorici torneranno ad attraversare le strade della Grande Mela.