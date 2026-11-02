Maltempo a Termoli, pioggia torrenziale e vento forte: alberi caduti e strade allagate

Il maltempo si abbatte con violenza su Termoli, in provincia di Campobasso, dove piogge torrenziali e forti raffiche di vento stanno provocando danni e disagi in diverse zone della città. La situazione più critica si registra nel centro cittadino, dove un grosso ramo, staccatosi dalla chioma di un albero, è precipitato su due automobili parcheggiate davanti al Municipio, in piazza Sant’Antonio. Le vetture, appartenenti a dipendenti comunali, hanno riportato danni. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la Polizia di Stato per gli accertamenti e la gestione dell’emergenza.

Le precipitazioni particolarmente intense stanno creando problemi anche alla mobilità. Alla stazione ferroviaria di Termoli l’acqua piovana scende lungo le scale del sottopasso, rendendo difficoltoso e potenzialmente rischioso il transito dei pedoni. Disagi anche nell’area dell’ospedale San Timoteo, dove una vasta pozza d’acqua si è formata all’ingresso della struttura sanitaria, complicando l’accesso per utenti, visitatori e personale.

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