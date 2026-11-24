Il risveglio di questo martedì 24 novembre ha regalato all’Abruzzo interno uno scenario pienamente invernale con estese gelate che hanno imbiancato le vallate e gli altopiani aquilani dopo il deciso calo termico innescato nella giornata di ieri dai venti di Maestrale. La calma di vento subentrata durante le ore notturne e la presenza di cieli sereni hanno creato le condizioni ideali per una forte dispersione del calore accumulato al suolo facendo crollare i termometri ben al di sotto dello zero su tutto il comparto montuoso e pedemontano.

Gelo intenso sugli altopiani abruzzesi: fino a -8,3°C a Prato del Bove e -7,5°C a Campo Felice

Il primato del freddo spetta senza dubbio alle conche carsiche d’alta quota dove l’aria gelida e più densa tende naturalmente a ristagnare nei bassi strati creando un cuscinetto freddo estremamente tenace. A Prato del Bove nel territorio di Santo Stefano di Sessanio la colonnina di mercurio è sprofondata fino a toccare l’impressionante valore di -8,3°C seguita a breve distanza dalla piana di Campo Felice in località Camardosa dove si sono registrati -7,5°C e dall’Altopiano delle Rocche sceso fino a -6,3°C. Valori altrettanto rigidi hanno interessato i Piani di Pezza con -6,2°C insieme all’Altopiano delle Cinque Miglia e alle stazioni di Pescocostanzo che hanno fatto segnare -5,7°C, mentre nel cuore del Parco Nazionale a Pescasseroli Vallechiara la minima ha raggiunto i -4,5°C.

Inversione termica sull’Appennino: gli altopiani più freddi delle vette del Gran Sasso

Un aspetto particolarmente interessante dal punto di vista meteorologico riguarda la netta inversione termica che si è manifestata tra le conche situate intorno ai millecinquecento metri e le vette più alte dell’Appennino. Mentre nei fondovalle il gelo mordeva con forza, al Rifugio Duca degli Abruzzi sul Gran Sasso a quasi duemilaquattrocento metri di altitudine la temperatura minima si è fermata a –5,6°C, risultando dunque più ‘mite’ rispetto agli altopiani sottostanti a conferma di come la stabilità atmosferica notturna riesca a intrappolare l’aria più pesante nei catini montani.

Meteo Abruzzo, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre torna il maltempo con piogge e vento

Questa parentesi stabile e soleggiata che caratterizza la giornata odierna con ampie schiarite su tutta la regione e temperature in graduale ripresa nelle ore centrali rappresenta tuttavia soltanto una tregua temporanea prima di un nuovo cambiamento dello scenario atmosferico. Già a partire da domani mercoledì 25 novembre e nella giornata di giovedì una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia centrale portando un aumento della nuvolosità e il ritorno delle precipitazioni che risulteranno più frequenti sulle aree interne ma che potranno estendersi anche verso il versante adriatico accompagnate da un nuovo rinforzo dei venti.

Fine settimana del 28 e 29 novembre: nuova irruzione fredda e possibili nevicate a quote medio-basse

L’evoluzione per la seconda parte della settimana indica inoltre una nuova irruzione di aria fredda proprio a ridosso del fine settimana quando tra sabato 28 e domenica 29 novembre le temperature subiranno un’ulteriore flessione su tutto il territorio abruzzese. Questo nuovo afflusso freddo riporterà condizioni invernali con la possibilità di nuove nevicate sui rilievi appenninici a quote medio-basse confermando come la stagione fredda abbia ormai deciso di fare sul serio sull’intero territorio regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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