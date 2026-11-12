Maltempo Abruzzo, il Garbino sfonda i 140 km/h, temperature prossime ai +25°C: così il ciclone Charles scalda il versante adriatico | VIDEO

Mentre la perturbazione atlantica legata al ciclone Charles porta piogge e temporali soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e sui versanti tirrenici, in Abruzzo la stessa circolazione atmosferica sta producendo un effetto molto diverso: venti di Libeccio impetuosi, che scavalcano l’Appennino e si riversano sul lato adriatico come Garbino, facendo salire rapidamente le temperature. Nelle rilevazioni del 12 novembre spiccano la raffica di 143 km/h al Rifugio Franchetti, sul Gran Sasso e i +25.1°C registrati a Chieti Scalo, con valori prossimi ai +25°C anche tra il Chietino e il Teramano.

I dati mostrano una situazione particolarmente intensa sui rilievi e nelle località più esposte. Dopo il Rifugio Franchetti, la graduatoria delle raffiche massime riporta 103 km/h al Guado di Coccia, 99,8 km/h a Prati di Tivo, 95 km/h sull’Altopiano di Primo Campo, nei pressi di Pescocostanzo e 90,1 km/h al Rifugio Macchia di Taranta. Sono valori misurati in località montane o su crinali, dove il vento può accelerare sensibilmente; non descrivono quindi in modo uniforme le condizioni di ogni paese o tratto della costa, ma documentano la forza raggiunta dalle correnti nelle aree più esposte.

Anche la distribuzione delle temperature è significativa. La rete di rilevamento indica +25,1°C a Chieti Scalo, +24,9°C a Pineto e a Francavilla, nella stazione di Fondo Valle Alento, +24,8°C a Francavilla al Mare e a Morro d’Oro. La mappa regionale delle temperature evidenzia un netto contrasto con le conche interne e le aree montane, dove l’altitudine e l’esposizione alle correnti determinano valori più bassi. Sulla fascia collinare e costiera, invece, il vento discendente dai rilievi favorisce un riscaldamento rapido e localmente marcato.

Perché il Garbino fa aumentare le temperature

Il Garbino è il nome usato sull’Adriatico centrale per indicare il vento di Libeccio, proveniente da sud-ovest, quando raggiunge il versante orientale dell’Appennino. In questa situazione il flusso incontra la catena montuosa e, se la circolazione è abbastanza energica, supera i rilievi o si incanala nei valichi e nelle valli, per poi scendere verso le colline e la costa abruzzese. È proprio la discesa a spiegare l’aumento della temperatura. Man mano che l’aria scende verso quote più basse, la pressione atmosferica cresce e la massa d’aria viene compressa; questa compressione ne provoca il riscaldamento. Inoltre, durante la risalita sul versante occidentale l’aria può perdere parte della propria umidità attraverso la formazione di nubi e precipitazioni, mentre sul lato adriatico ridiscende più asciutta e si riscalda più rapidamente. È il meccanismo tipico dei venti di caduta, spesso ricondotto all’effetto föhn.

Il riscaldamento non dipende soltanto dalla quota: contano anche l’intensità della corrente, l’orientamento delle valli, la turbolenza e la capacità del vento di rimescolare gli strati d’aria. Le raffiche più forti possono inoltre far scendere al suolo aria più calda e secca presente in quota, contribuendo a brusche variazioni locali. Per questo, durante episodi di Garbino, la temperatura può salire in poco tempo e risultare molto diversa tra il versante adriatico, le conche interne e le località montane.

Maltempo a ovest, temperature quasi estive a est

La giornata mostra bene come una stessa perturbazione possa produrre condizioni differenti sui due versanti dell’Appennino. La circolazione depressionaria associata al sistema atlantico richiama correnti meridionali e sud-occidentali: queste favoriscono precipitazioni più frequenti sui settori esposti a ovest e sulle regioni tirreniche, mentre sul versante adriatico l’aria discendente può mantenere condizioni più asciutte e molto miti. Le previsioni regionali indicavano infatti un peggioramento più attivo sulle zone interne abruzzesi e sui rilievi occidentali, insieme a forti venti di Libeccio e a un temporaneo aumento termico sul lato adriatico.

Il quadro era coerente anche con l’avviso meteorologico diramato per la regione, che segnalava venti sud-occidentali da forti a burrasca e raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici, oltre a precipitazioni e temporali sulle aree interne occidentali. La combinazione tra il forte gradiente di pressione legato alla perturbazione e la conformazione dell’Appennino ha quindi favorito sia le raffiche eccezionali sui rilievi sia la discesa del Garbino verso le località adriatiche.

I quasi +25°C rilevati tra Chieti, Pineto, Francavilla e Morro d’Oro rappresentano un valore notevole per metà novembre e risultano coerenti con l’effetto del vento di caduta, ma non significano che tutta la regione abbia avuto temperature simili: il riscaldamento è stato più evidente sulle aree raggiunte dal flusso discendente, mentre sulle quote elevate e nelle zone interne i valori sono rimasti inferiori. Allo stesso modo, la raffica di 143 km/h al Rifugio Franchetti descrive un picco registrato in un sito montano particolarmente esposto e non va confusa con la velocità del vento attesa in ogni centro abitato.

L’episodio conferma quanto il Garbino possa cambiare rapidamente il tempo sul medio Adriatico: mentre a poca distanza persistono nubi e precipitazioni, il versante orientale dell’Appennino può sperimentare vento molto forte, aria più secca e temperature insolitamente elevate. In questa fase, le raffiche sui crinali e nelle località esposte restano il fenomeno più rilevante, mentre il rialzo termico sul Chietino e sul Teramano racconta con chiarezza la discesa dell’aria calda verso la costa.

Il Garbino sferza l'Abruzzo: le immagini da Lanciano

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