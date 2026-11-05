Maltempo Abruzzo, il presidente della Provincia di Chieti: “servono 150 milioni di euro per oltre 380 situazioni di dissesto idrogeologico”

Servono circa 150 milioni di euro per affrontare oltre 380 situazioni di dissesto idrogeologico in provincia di Chieti e ripristinare le condizioni di sicurezza e percorribilità delle infrastrutture danneggiate dal maltempo dello scorso aprile. È questa la dimensione dell’emergenza delineata dal presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, che ha promosso un incontro pubblico per richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali sulle criticità ancora presenti nel territorio. La situazione riguarda numerosi Comuni della provincia e coinvolge in particolare la sicurezza delle infrastrutture e dei collegamenti stradali, con la necessità di individuare risorse economiche adeguate per intervenire sulle conseguenze degli eventi meteorologici che hanno interessato l’Abruzzo nei mesi scorsi. A quantificare il fabbisogno economico è lo stesso Menna: “ammonta a circa 150 milioni di euro la cifra necessaria per affrontare oltre 380 situazioni di dissesto idrogeologico e ripristinare le condizioni di sicurezza e percorribilità delle infrastrutture danneggiate dal maltempo dello scorso aprile”.

Dissesto idrogeologico e strade danneggiate: la Provincia chiede interventi tempestivi

La presenza di oltre 380 situazioni di dissesto idrogeologico evidenzia l’ampiezza delle problematiche che interessano il territorio provinciale. La questione non riguarda soltanto il ripristino delle infrastrutture danneggiate, ma anche la necessità di garantire collegamenti sicuri e condizioni di percorribilità adeguate alle comunità coinvolte. Il presidente della Provincia intende portare la questione direttamente all’attenzione della Regione Abruzzo e del Governo nazionale, sollecitando una risposta istituzionale proporzionata all’entità delle criticità rilevate. L’iniziativa nasce infatti dalla necessità di rappresentare “la gravità delle criticità presenti sul territorio, sollecitando interventi tempestivi e finanziamenti certi per un’emergenza che coinvolge numerosi Comuni e mette a rischio i collegamenti stradali, le infrastrutture e la sicurezza delle comunità locali”, ha spiegato Menna. Al centro della richiesta c’è dunque la necessità di trasformare il quadro delle criticità territoriali in un programma concreto di interventi, sostenuto da finanziamenti certi e tempi di attuazione definiti.

Incontro pubblico il 7 novembre a Chieti con sindaci e rappresentanti istituzionali

Per affrontare la situazione, il presidente Francesco Menna ha convocato un incontro pubblico per sabato 7 novembre alle ore 16, nella sala consiliare della Provincia di Chieti. L’appuntamento sarà dedicato alle conseguenze del maltempo e alle necessità di intervento sulle infrastrutture provinciali. All’iniziativa prenderanno parte i sindaci della provincia di Chieti, chiamati a condividere le criticità dei rispettivi territori e a rappresentare le priorità degli interventi necessari. Il confronto consentirà di mettere al centro le diverse esigenze delle amministrazioni comunali coinvolte nell’emergenza. Sono previsti inoltre gli interventi dei consiglieri regionali del comprensorio, del sindaco di Chieti Giovanni Legnini e dei parlamentari Luciano D’Alfonso, Michele Fina e Daniela Torto. La partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali si inserisce nell’obiettivo di individuare risposte alle problematiche che interessano la viabilità e la sicurezza del territorio, attraverso il coinvolgimento dei diversi livelli amministrativi.

Menna: “non possiamo permettere che territori, amministrazioni comunali e cittadini restino soli”

Il presidente della Provincia richiama l’attenzione sulla necessità di garantire un sostegno concreto ai Comuni interessati dalle conseguenze degli eventi meteorologici di aprile. La dimensione economica degli interventi necessari rende centrale il coinvolgimento delle istituzioni competenti e la disponibilità di risorse per affrontare le situazioni di dissesto. “Non possiamo permettere che territori, amministrazioni comunali e cittadini restino soli di fronte a un’emergenza di queste proporzioni”, ha dichiarato Francesco Menna, sottolineando l’urgenza di una risposta alle difficoltà che interessano la provincia. Il passaggio successivo, secondo il presidente, deve riguardare la programmazione degli interventi di messa in sicurezza, superando la sola fase di individuazione e valutazione dei danni. “Occorre passare dalla ricognizione dei danni alla programmazione degli interventi, individuando risorse e tempi certi”, ha aggiunto Menna. È su questa esigenza che si concentrerà il confronto del 7 novembre: definire le priorità territoriali e sollecitare le risorse necessarie per affrontare le criticità idrogeologiche della provincia di Chieti, con particolare attenzione alla sicurezza delle infrastrutture e alla percorribilità dei collegamenti stradali danneggiati.