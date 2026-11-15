Maltempo Abruzzo, intenso fronte temporalesco attraversa la regione: rovesci al mattino, oltre 30.000 fulmini nelle ultime ore

Il fronte perturbato sta interessando l’Abruzzo con rovesci e temporali che coinvolgono sia le aree interne sia il versante adriatico, dove alcuni nuclei precipitativi risultano localmente intensi. Le immagini satellitari mostrano un’ampia copertura nuvolosa sull’Italia centrale, mentre il radar evidenzia una fascia di precipitazioni organizzata che dal Tirreno si estende verso Umbria, Marche e Abruzzo, raggiungendo anche parte delle regioni meridionali. La perturbazione è sostenuta dal contrasto tra masse d’aria diverse: sul medio Adriatico è arrivata aria più fredda dopo il passaggio del ciclone Charles, mentre il nuovo vortice in avvicinamento dalla Spagna richiama correnti più miti e umide.

L’interazione tra queste componenti favorisce la formazione di nubi a sviluppo verticale e di rovesci anche temporaleschi, inseriti in un sistema più ampio che interessa il Centro Italia e che si accompagna a una notevole attività elettrica. Secondo il dato riportato nel quadro osservato, nelle ultime ore sono stati rilevati oltre 30.000 fulmini sull’area interessata.

In Abruzzo la fase più instabile è concentrata al mattino e nella prima parte della giornata, quando le precipitazioni possono presentarsi a tratti diffuse e assumere carattere di rovescio, con pause e intensità variabili da una zona all’altra. Il passaggio dei nuclei temporaleschi può determinare accumuli localmente significativi in tempi brevi, soprattutto dove le celle insistono più a lungo; il radar, tuttavia, rappresenta l’intensità della precipitazione nel momento dell’osservazione e non permette da solo di ricavare gli accumuli al suolo.

Dal primo pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni, con schiarite via via più ampie soprattutto sul teramano, sul pescarese e sul chietino, oltre che lungo tutto il settore costiero. Sulle aree interne e sui rilievi occidentali la nuvolosità potrà invece persistere più a lungo, accompagnata da qualche rovescio residuo, mentre il miglioramento potrebbe risultare meno rapido nelle zone montuose e nell’entroterra aquilano.

I fenomeni sull’Abruzzo fanno parte di una fase instabile più ampia che interessa l’Italia centrale. Lungo la fascia tirrenica si osservano temporali anche intensi, dalla zona del Golfo del Leone fino al Lazio e alle regioni centrali, mentre il sistema nuvoloso si estende verso l’Adriatico. La distribuzione delle precipitazioni resta irregolare: accanto alle aree colpite da rovesci più consistenti si alternano zone con piogge intermittenti o temporanee pause, una caratteristica tipica dei passaggi perturbati in cui i nuclei convettivi si organizzano e si spostano rapidamente.

La presenza dell’Appennino contribuisce a rendere il quadro meteorologico diverso tra costa e aree interne. Il rilievo favorisce la risalita delle correnti umide e può accentuare le precipitazioni sui versanti esposti, mentre la disposizione dei venti e il movimento delle celle determinano quanto i rovesci riescano a raggiungere il settore adriatico. Per questo, nel corso della stessa mattinata, la pioggia può risultare intensa in una località e più debole o intermittente a pochi chilometri di distanza.

Le temperature si manterranno relativamente miti soprattutto lungo l’Adriatico, mentre sui rilievi e nelle zone interne l’aria risulterà più fresca. La giornata sarà quindi divisa in due fasi: una mattinata piovosa e instabile su gran parte della regione, seguita da un miglioramento progressivo dal pomeriggio, più evidente lungo la costa e sul settore orientale, con maggiore variabilità ancora possibile sull’Appennino.

È bene ricordare che, per la giornata odierna, il Centro Funzionale d’Abruzzo ha indicato allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali nelle zone Abru-B, Abru-D1 e Abru-E, corrispondenti ai bacini dell’Aterno, all’Alto Sangro e alla Marsica; sulle altre zone regionali è stato previsto codice verde. Il bollettino regionale prospettava precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul settore occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, e fenomeni più isolati sul resto della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.