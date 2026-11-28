L’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia centrale ha mostrato oggi sabato 28 novembre 2026 il suo volto più crudo e dal sapore invernale su tutto il territorio abruzzese dove una circolazione depressionaria alimentata da correnti fredde nord-orientali ha determinato un brusco abbassamento delle colonnine di mercurio accompagnato dal ritorno della neve fino a 1000-1200 metri di quota da precipitazioni persistenti a valle e da una ventilazione sostenuta che ha reso il clima particolarmente pungente fin dalle prime ore del mattino.

Maltempo in Abruzzo, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

A conferma della criticità in atto su gran parte del versante adriatico, il Dipartimento della Protezione Civile ha mantenuto attiva per l’intera giornata odierna l’allerta gialla per rischio temporali e criticità idrogeologica sui bacini del Tordino e del Vomano sull’area del Pescara e sul basso bacino del Sangro invitando la popolazione alla massima prudenza negli spostamenti lungo le arterie principali e in prossimità dei corsi d’acqua.

Neve sull’Appennino abruzzese: imbiancati Passolanciano, Campo Imperatore e Scindarella

L’ingresso dell’aria fredda in quota ha regalato suggestivi scenari pienamente invernali sulle principali località montane della regione come testimoniato dalle immagini delle webcam di Passolanciano sulla Maiella e di Campo Imperatore nella zona della Motrice Scindarella dove fitte nevicate accompagnate da bufera e scarsa visibilità hanno imbiancato abbondantemente le piste e gli impianti di risalita scendendo poi fino ai comprensori situati intorno ai 1000-1200 metri di altitudine. I dati raccolti in tempo reale dalla rete di monitoraggio meteorologico dell’associazione AQ Caput Frigoris fotografano con estrema precisione la portata di questo peggioramento evidenziando come persino nelle località costiere più miti le temperature massime abbiano faticato enormemente a superare la soglia dei dieci gradi lasciando spazio a una sensazione di freddo accentuata dall’elevato tasso di umidità.

Temperature massime in Abruzzo: Francavilla al Mare raggiunge appena +11,8°C

La località più ‘mite’ dell’intera regione si è rivelata infatti Francavilla al Mare dove il termometro si è fermato a una massima di appena +11,8°C seguita a stretto giro da Montesilvano e Morro d’Oro con +11,4°C mentre Alba Adriatica e San Giovanni Teatino hanno toccato gli +11,3°C confermando un appiattimento termico insolito per la fine di novembre. Poco più indietro nella graduatoria delle temperature diurne troviamo Castelnuovo Vomano e Chieti Scalo che non sono andate oltre gli +11,1°C mentre un folto gruppo di località composto da Civitella Roveto nella Valle Roveto e dai centri litoranei di Giulianova Lido, Pineto e Tortoreto Lido si è attestato esattamente sui +10,6°C a dimostrazione di come il raffreddamento abbia coinvolto in maniera uniforme tanto la fascia marittima quanto le vallate interne.

Gelo sulle montagne abruzzesi: -5,8°C al Rifugio Franchetti, temperature sottozero sul Gran Sasso e sulla Maiella

Scendendo nel dettaglio dei valori minimi registrati alle quote più elevate emerge in tutta la sua evidenza il gelo intenso sulle principali vette dell’Appennino abruzzese dove il Rifugio Franchetti sul versante teramano del Gran Sasso ha toccato i -5,8°C mentre il Rifugio Capanna di Sevice sul massiccio del Velino e il Giardino Botanico di Campo Imperatore sono scesi rispettivamente a -4,7°C e -4,4°C. Anche il settore della Maiella ha fatto registrare temperature ben al di sotto dello zero come testimoniato dai -2,2°C rilevati al Rifugio Guado di Coccia.

Piogge abbondanti in Abruzzo: quasi 40 mm a Pretoro, accumuli elevati tra Maiella e Gran Sasso

Sul fronte delle precipitazioni alle quote inferiori l’impatto delle correnti umide orientali contro i rilievi montuosi ha generato il classico effetto stau scaricando discreti quantitativi di pioggia soprattutto sulle fasce pedemontane della Maiella e del Gran Sasso dove gli accumuli pluviometrici hanno superato abbondantemente i 30 mm nell’arco di poche ore. In cima alla classifica delle località più piovose della giornata si colloca Pretoro in provincia di Chieti con quasi 40 mm di pioggia caduta, seguita da Caramanico Terme in località Scagnano con 32,8 mm, da Castelli con 32,0 mm, dal centro urbano di Caramanico Terme con 30,8 mm e da Villa Celiera nel pescarese con 25,2 mm.

Vento di Grecale sull’Abruzzo: raffiche fino a 61 km/h a Silvi Alta

A completare questo quadro meteorologico decisamente perturbato ha contribuito in maniera determinante il vento di Grecale che ha soffiato con raffiche tese lungo le colline litoranee e sulla fascia costiera raggiungendo la punta massima di 61 km/h a Silvi Alta e toccando i 56,3 km/h nel centro di Campli. Raffiche molto sostenute hanno interessato anche il territorio teatino dove la stazione di Atessa ha registrato una punta di 51 km/h mentre sia Chieti Alta che Francavilla al Mare sono state sferzate da folate fino a 50 km/h che hanno reso il mare molto mosso e accentuato la percezione del freddo su tutta la fascia adriatica.

Meteo Abruzzo, le previsioni per domenica 29 novembre: graduale attenuazione del maltempo

Nelle prossime ore la circolazione depressionaria tenderà gradualmente a spostarsi verso i settori più meridionali della penisola favorendo una lenta attenuazione delle nevicate in montagna e delle piogge a valle entro la serata ma lasciando in eredità un cielo ancora molto nuvoloso e un’atmosfera frizzante che accompagnerà l’Abruzzo verso la giornata di domani domenica 29 novembre quando le temperature resteranno su valori pienamente tardo-autunnali prima di un timido miglioramento.

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