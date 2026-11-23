L’Abruzzo si è risvegliato sotto il segno di un brusco cambio di scenario che nel giro di poche ore ha trasformato una domenica caratterizzata da piogge torrenziali fino ad alta quota in una notte dal sapore pienamente invernale sulle vette più elevate dell’Appennino. Dopo le abbondantissime piogge che nella giornata di ieri avevano interessato gran parte del territorio regionale raggiungendo anche le cime, l’ingresso di aria più fredda in quota durante le ore notturne ha determinato un rapido abbassamento delle temperature e il conseguente ritorno della neve, che è tornata a imbiancare con decisione soprattutto il massiccio del Gran Sasso.

Neve sul Gran Sasso fino a Campo Imperatore: imbiancata la stazione sciistica della Scindarella

Le nevicate hanno fatto la loro comparsa attorno ai 2.000 metri di altitudine, riuscendo localmente a spingersi anche leggermente più in basso durante i rovesci più intensi e regalando a Campo Imperatore un risveglio suggestivo con un leggero ma uniforme velo bianco adagiato al suolo e sulle infrastrutture della stazione sciistica della Scindarella. Questo piccolo ma significativo assaggio d’inverno arriva al termine di una fase meteorologica particolarmente turbolenta, contraddistinta non soltanto dal repentino calo termico ma anche da venti di burrasca forte che hanno sferzato senza sosta i crinali appenninici e i settori pedemontani esposti.

Tempesta di vento sulla Majella: raffiche fino a 126 km/h al Rifugio Guado di Coccia

I dati raccolti dalle stazioni di monitoraggio della rete meteorologica regionale Caput Frigoris fotografano con estrema chiarezza la violenza delle correnti che hanno accompagnato il passaggio del fronte freddo nella notte appena trascorsa. Il primato eolico spetta al Rifugio Guado di Coccia, sul massiccio della Majella, dove l’anemometro ha registrato una raffica massima impressionante di ben 126 chilometri orari, mentre poco distante, al Passo San Leonardo, il vento ha toccato i 115,9 chilometri orari alle 03:09 del mattino prima di attenuarsi progressivamente nelle prime ore del giorno. Le raffiche hanno raggiunto valori da tempesta anche in altre località strategiche della regione, toccando i 100 chilometri orari a Pennapiedimonte e i 98,2 chilometri orari al Rifugio Macchia di Taranta sul versante orientale della Majella, oltre ai 95 chilometri orari rilevati sia a Monte Piselli sui Monti della Laga sia a San Pietro di Isola del Gran Sasso nel Teramano.

Crollo termico sulle montagne abruzzesi: fino a -3,2°C al Rifugio Franchetti

Parallelamente all’impeto del vento si è consumato il crollo termico in alta montagna, che ha riportato la colonnina di mercurio ampiamente al di sotto dello zero su tutti i principali gruppi montuosi abruzzesi e ha permesso il consolidamento del manto nevoso alle quote più elevate. Il record del freddo notturno si è registrato al Rifugio Franchetti, incastonato sul versante teramano del Gran Sasso, dove la temperatura minima è scesa fino a -3,2°C, mentre a 2.388 metri di quota, presso il Rifugio Duca degli Abruzzi, il termometro segnava -2,4°C nel cuore della notte. Valori negativi di tutto rispetto hanno interessato anche il massiccio del Velino, con -2,1°C al Rifugio Capanna di Sevice, l’altopiano di Campo Imperatore, dove presso il Giardino Botanico si sono raggiunti -1,6°C e la Majelletta al Blockhaus, che ha fatto registrare una minima di -1,2°C, confermando come l’inverno sia ormai pronto a reclamare il proprio spazio sulle montagne dell’Abruzzo.