Attimi di paura a Rosciano, in provincia di Pescara, dove un grosso albero è caduto su una strada a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio abruzzese. La pianta ha sfiorato un’automobile in transito, a bordo della quale viaggiavano quattro persone, tra cui due bambini. Soltanto per una fortunata coincidenza il veicolo non è stato travolto completamente, evitando conseguenze potenzialmente molto più gravi. Tutti e quattro gli occupanti sono stati accompagnati all’ospedale di Chieti per essere sottoposti agli accertamenti sanitari necessari. Secondo le prime informazioni, nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi.

Albero cade su un’auto a Rosciano: tragedia sfiorata nel Pescarese

L’episodio si è verificato mentre il territorio della provincia di Pescara era interessato da raffiche di vento particolarmente intense. Un grosso albero è improvvisamente precipitato sulla carreggiata proprio durante il passaggio di un’automobile. La vettura è riuscita a evitare di essere investita in pieno dalla pianta, che ha colpito soltanto la parte anteriore del veicolo. A bordo si trovavano quattro persone, comprese due minori, coinvolte in una situazione di forte pericolo. Nonostante lo spavento, le prime notizie sulle condizioni degli occupanti sono rassicuranti. Le quattro persone sono state comunque trasferite in ospedale per gli opportuni controlli medici.

Strada bloccata dall’albero caduto: difficoltà per i soccorsi del 118

La caduta dell’albero ha provocato anche problemi alle operazioni di soccorso. La pianta, infatti, ha ostruito la strada, impedendo alle ambulanze provenienti dal territorio pescarese di raggiungere le persone coinvolte nell’incidente. Per superare questa difficoltà è stato necessario l’intervento dei mezzi del 118 di Chieti, che hanno provveduto a prestare assistenza agli occupanti dell’automobile e al loro trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118 di Pescara. La presenza dell’albero sulla carreggiata ha rappresentato un ulteriore ostacolo nella gestione dell’emergenza, rendendo necessario il coinvolgimento dei soccorritori del territorio chietino.

Maltempo in Abruzzo, forti raffiche di vento nel territorio di Pescara

L’incidente di Rosciano si inserisce nel quadro delle condizioni di maltempo che, dalla giornata di oggi, stanno interessando il Pescarese, dove vengono segnalate forti raffiche di vento. Il cedimento del grosso albero ha creato una situazione di pericolo per le persone che stavano percorrendo la strada, coinvolgendo direttamente un’automobile con due bambini a bordo. La vicenda si è conclusa senza conseguenze apparentemente gravi per i quattro occupanti del veicolo, accompagnati all’ospedale di Chieti per gli accertamenti del caso.

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