Maltempo Abruzzo, pioggia e grandine: una ventina di incidenti sulla A24 nell’Aquilano

Una forte ondata di maltempo sta portando pioggia intensa, grandine e temperature in calo in Abruzzo, con conseguenze sulla circolazione sulla A24. Questa mattina gli agenti della sottosezione Polizia stradale dell’Aquila sono intervenuti per nove incidenti verificatisi, in poco meno di due ore, sul tratto della A24 l’Aquila-Colledara (TE). Altri dieci incidenti si erano verificati in poco più di un’ora ieri. Alcuni automobilisti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. La situazione si è ripetuta nella mattinata di oggi, sempre sullo stesso tratto autostradale. La Polizia invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione, moderare la velocità, aumentare la distanza di sicurezza ed evitare manovre brusche.

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