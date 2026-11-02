Maltempo Abruzzo, sindaco di Pescara: “quantitativo di pioggia enorme, criticità risolte”

La zona di Pescara è stata tra le più colpite dal maltempo in Abruzzo oggi, con piogge che hanno sfiorato i 100mm di accumulo, causando allagamenti e disagi. Le criticità, tuttavia, sono state risolte in tempi brevi, afferma il sindaco Carlo Masci. “Oggi Pescara è stata interessata da una pioggia torrenziale, incessante, con un quantitativo d’acqua enorme che ha messo a dura prova la rete delle acque bianche e provocato alcuni disagi, soprattutto nella zona nord della città“, ha detto Masci, sottolineando che le “criticità, fortunatamente, sono state risolte in tempi brevi grazie all’intervento immediato della Protezione Civile comunale, degli operatori di Ambiente e della Polizia locale, che hanno lavorato senza sosta per ripristinare la normalità”.

“Criticità risolte in tempi brevi”

“L’eccezionalità della pioggia caduta nell’arco di poche ore ha causato allagamenti in punti storicamente critici, come via Spaventa, ma soprattutto a Portanuova, zona perennemente allagata in queste circostanze, il sistema ha retto e i disagi causati dall’acqua sono stati molto più contenuti che in passato. Il dato oggettivo – ha aggiunto il primo cittadino – è uno: già dopo mezzogiorno tutte le strade erano state liberate e riaperte al traffico e tutti i sottopassi, che si allagavano e spesso venivano chiusi in occasione di queste piogge, stavolta sono rimasti aperti. Anche le idrovore hanno funzionato, contribuendo a liberare rapidamente i tratti stradali interessati”.

“La vasca di prima pioggia dello stadio, a cui l’opposizione non ha risparmiato critiche, ha funzionato perfettamente, tant’è che la zona di via Pepe e di via Marconi, che quando pioveva si ritrovava con i negozi pieni d’acqua finanche a mezzo metro dal pavimento, non ha avuto alcun problema. Quando saranno completati – ha continuato Masci – tutti gli interventi previsti per le vasche di prima pioggia, in particolare della Madonnina e del lungofiume dei Poeti, riusciremo ad attenuare ulteriormente le criticità presenti in quelle zone. Questo non avviene per caso, ma è il risultato di una programmazione seria e di investimenti che questa Amministrazione ha messo in campo”, ha concluso Masci.

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