Maltempo Abruzzo: spettacolare nevicata a Pescasseroli, imbiancati anche Passolanciano e Prati di Tivo | FOTO

L’aria fredda in transito dal comparto balcanico favorisce nevicate fino ai 1000 metri di quota sull’Appennino centro-settentrionale. Spettacolare la nevicata che nel pomeriggio ha interessato Pescasseroli, località dell’Aquilano a 1161 metri nel Parco Nazionale d’Abruzzo: le immagini a corredo dell’articolo mostrano una fitta nevicata, con grossi fazzoletti che cadono dal cielo. Nevicata in corso anche ai 1300 metri di Passolanciano (CH), sulla Majella, e ai Prati di Tivo, nel Teramano, dopo la prima neve si sta posando sui faggi ancora colorati. Nonostante l’atmosfera sia già invernale, infatti, il calendario indica 1 novembre, inizio dell’ultimo mese autunnale.

Un minimo depressionario è in formazione sul Tirreno: nelle prossime ore provocherà una fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud e sul versante adriatico. Nella giornata di domani si assisterà ad un aumento dei fenomeni con accumuli nevosi che potrebbero anche superare i 35cm sull’Appennino Centrale a quote di 1300-1400 metri.

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