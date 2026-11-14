Maltempo, accumuli eccezionali di pioggia sull’Appennino tosco-emiliano: 800mm sull’Abetone, oltre 700mm al Lago Scaffaiolo | DATI

Si avvia alla conclusione una settimana caratterizzata dal forte maltempo sull’Italia. Particolarmente colpito il Centro-Nord, dove il passaggio di diverse perturbazioni ha scaricato piogge molto abbondanti, in particolare sull’Appennino tosco-emiliano e sul vicino Levante ligure. I dati forniti da “Emilia Romagna Meteo” restituiscono una fotografia della violenza dei fenomeni che hanno colpito la zona. Il dato più impressionante arriva dalla Toscana: sul Monte Gomito, vicino all’Abetone, sono caduti 800mm di pioggia, una quantità enorme accumulata in appena 5 giorni. Sul crinale emiliano, sono stati raggiunti picchi di oltre 700mm da inizio settimana. Le località più colpite sono state le seguenti:

731,5mm al Lago Scaffaiolo (MO)

al Lago Scaffaiolo (MO) 586,8mm a Pratospilla (PR)

a Pratospilla (PR) 514,9mm al Lago Ballano (PR)

al Lago Ballano (PR) 419mm al Lago Paduli

al Lago Paduli 357,8mm al Passo del Cerreto

al Passo del Cerreto 339,5mm al Passo delle Radici

al Passo delle Radici 332,7mm a Pievepelago (MO)

a Pievepelago (MO) 327,5mm a Monteacuto delle Alpi (BO)

a Monteacuto delle Alpi (BO) 327mm a Civago (RE)

a Civago (RE) 324,5mm a Ospitaletto (RE)

a Ospitaletto (RE) 322,9mm a Lagdei (PR)

a Lagdei (PR) 310,5mm a Cottede (BO)

a Cottede (BO) 303,4mm a Madonna dei Fornelli (BO)

a Madonna dei Fornelli (BO) 277,7mm a Piandelagotti (MO)

a Piandelagotti (MO) 235,1mm a Porretta Terme (BO)

a Porretta Terme (BO) 235mm a Campigna (FC)

a Campigna (FC) 224,7mm a Doccia di Fiumalbo (MO)

a Doccia di Fiumalbo (MO) 214,4mm a Ligonchio (RE)

a Ligonchio (RE) 213,9mm a Febbio (RE)

a Febbio (RE) 213mm a Castelnovo ne Monti (RE)

a Castelnovo ne Monti (RE) 206,8mm a Tarsogno (PR)

a Tarsogno (PR) 195mm a Bosco di Corniglio (PR)

a Bosco di Corniglio (PR) 191,4mm a Lama (FC)

Numeri eccezionali

I numeri riportati in questo bilancio meteorologico fotografano una situazione a dir poco impressionante, che ben descrive la violenza con cui il maltempo si è abbattuto sul Centro-Nord e in particolare sull’Appennino tosco-emiliano. A seguito di queste piogge eccezionali, si sono registrati problemi diffusi sul territorio, come esondazioni dei corsi d’acqua, allagamenti, frane, smottamenti e colate di detriti. Quello che colpisce maggiormente non è soltanto l’entità assoluta delle precipitazioni, ma la rapidità con cui questi accumuli sono stati raggiunti, nell’arco di appena cinque giorni.

Basti pensare al dato del Monte Gomito, vicino all’Abetone, dove gli 800mm di pioggia caduti equivalgono a 800 litri d’acqua riversati su ogni singolo metro quadrato di terreno in meno di una settimana. Anche spostandosi di poco sul versante emiliano, la situazione non cambia: i picchi oltre i 730mm registrati al Lago Scaffaiolo e gli oltre 500mm toccati a Pratospilla e al Lago Ballano testimoniano un’insistenza dei fenomeni davvero fuori dal comune.

Di fronte a cifre simili, che in molte aree montane corrispondono a quanto solitamente piove nel giro di diversi mesi, si comprende immediatamente l’enorme pressione a cui è stato sottoposto il territorio. Una simile massa d’acqua concentrata in così poco tempo mette inevitabilmente a dura prova la tenuta dei versanti appenninici e la capacità di assorbimento dei suoli, ricordandoci quanto possano essere estremi e impattanti questi episodi perturbati sulle nostre montagne.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: