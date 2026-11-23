Le forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio hanno provocato il cedimento di una parte della sommità del campanile della chiesa del Santissimo Crocifisso, nella frazione di Santa Maria, ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Il crollo ha interessato la porzione apicale della struttura, coinvolgendo anche alcuni elementi in muratura. A seguito dell’accaduto, il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, ha rivolto un appello alla cittadinanza, invitando tutti alla massima prudenza e raccomandando di non transitare né nelle immediate vicinanze della chiesa né lungo il marciapiede che costeggia la strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche tecniche e nelle operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento.

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