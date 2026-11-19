Il maltempo torna a interessare gran parte dell’Italia settentrionale e centrale nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre, per effetto di una nuova perturbazione atlantica in transito sulla Penisola da Ovest verso Est. Piogge diffuse, localmente anche intense, stanno interessando diverse regioni del Centro-Nord, mentre sulle Alpi è arrivata la neve, con nevicate che interessano l’intero arco alpino anche al di sotto dei 2.000 metri di quota. Tra le località interessate dalle precipitazioni nevose c’è anche Sestriere, in provincia di Torino, e Cogne (AO).

La perturbazione, tuttavia, sarà piuttosto veloce: già nel corso del pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con le precipitazioni destinate a esaurirsi progressivamente a partire dalle regioni occidentali. A caratterizzare il quadro meteorologico anche i venti occidentali, decisamente intensi, che interesseranno gran parte dei bacini marittimi italiani, con possibili mareggiate lungo i tratti costieri più esposti. Le temperature sono previste in calo su molte regioni, pur mantenendosi ancora complessivamente superiori alle medie stagionali, soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori.

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