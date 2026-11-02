Maltempo, allerta arancione in Puglia: parchi chiusi a Bari

L’allerta meteo arancione prevista per oggi fa scattare le misure di prevenzione in diversi Comuni della Puglia. A Bari, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura di parchi e giardini pubblici per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse. Particolare preoccupazione riguarda il rischio di allagamenti dei sottopassi, un fenomeno che si è ripresentato anche negli ultimi tempi. Dal pomeriggio, inoltre, sono attesi forti venti di burrasca. Massima attenzione sarà riservata anche alle persone più fragili. Il Comune ha chiesto ai servizi di Welfare, in coordinamento con il Pronto intervento sociale, di mantenere alta la vigilanza sulle persone senza dimora e su quanti vivono situazioni di particolare vulnerabilità.

A Bari le scuole resteranno regolarmente aperte. Diversa la situazione in altri centri pugliesi, dove, dopo i provvedimenti già adottati a Brindisi, Lecce e San Severo, è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici anche a Trani e Bisceglie, nella provincia Bat, a Manfredonia, nel Foggiano, a Francavilla Fontana e San Pancrazio Salentino, nel Brindisino, ad Alberobello, nel Barese, e a Martina Franca e Ginosa, nel Tarantino.

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