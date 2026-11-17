La Normandia è alle prese con una fase di maltempo caratterizzata da piogge intense, temporali e vento forte. Le segnalazioni arrivate dalla Senna Marittima riferiscono di rovesci particolarmente abbondanti nell’area di Valmont, a est di Fécamp, mentre nel Cotentin l’attività temporalesca avrebbe provocato allagamenti localizzati, in particolare a Quettehou. Nel filmato a corredo dell’articolo si vede una strada urbana attraversata da acqua torbida e da un flusso consistente di ruscellamento; le immagini rendono evidente la rapidità con cui l’acqua può accumularsi, pur senza consentire di ricavare da sole un dato preciso sulla quantità di pioggia caduta o sull’estensione dei danni.

Nel dipartimento della Manche il vento si è ulteriormente rinforzato: secondo gli ultimi dati riportati, sono state registrate raffiche fino a 111 km/h a Barfleur-Gatteville e a Cherbourg. Intanto l’attenzione si sposta sulla Senna Marittima, dove i temporali sono attesi o stanno interessando il settore e dove persistono condizioni favorevoli a rovesci localmente intensi. Le previsioni di Météo-France indicavano infatti il passaggio di rovesci anche temporaleschi sulla Normandia da ovest verso est, accompagnati da forti raffiche, localmente superiori a 90 km/h, e in alcuni punti da grandine minuta.

La situazione è coerente con il quadro di instabilità che era stato previsto per la giornata odierna. Le previsioni citate dalle autorità della Senna Marittima indicavano piogge più sostenute durante la notte e rovesci organizzati, localmente temporaleschi, nel corso della giornata, con accumuli attesi fino a 30 millimetri nell’interno del Pays de Caux e raffiche fino a 85 km/h; sulla Manche erano previste precipitazioni a carattere di rovescio, talvolta temporalesche, e raffiche analoghe.

Nel corso della giornata il bollettino diffuso da Météo-France ha segnalato rovesci talvolta temporaleschi in transito sulla Normandia da ovest verso est, accompagnati da forti raffiche che localmente potevano superare i 90 km/h e, in alcune aree, da grandine minuta. La vigilanza meteorologica indicava rischi legati a vento, pioggia e temporali nei dipartimenti della Senna Marittima e della Manche.

Quando i rovesci più intensi insistono sulla stessa zona o si susseguono a breve distanza, anche una precipitazione di durata limitata può scaricare al suolo molta acqua in poco tempo. Le strade, i marciapiedi e le superfici impermeabili ne favoriscono il deflusso rapido verso tombini, sottopassi e punti più bassi; se la rete di drenaggio non riesce a smaltire l’acqua con la stessa velocità con cui arriva, si formano ristagni e allagamenti localizzati. È un fenomeno che può manifestarsi anche lontano dai grandi corsi d’acqua e non implica necessariamente una piena fluviale.

Il vento aggiunge un ulteriore elemento di rischio, perché può rendere più difficili gli spostamenti e accompagnare i rovesci con raffiche brusche, mentre la visibilità può ridursi rapidamente sotto i nuclei più intensi. Le aree più esposte sono le strade in pendenza, i sottopassi, i parcheggi e gli attraversamenti in prossimità di corsi d’acqua minori; per questo è importante non oltrepassare tratti allagati in auto o a piedi, anche quando la profondità dell’acqua sembra contenuta, e seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e di Météo-France.

Le segnalazioni da Valmont e Quettehou descrivono dunque episodi localizzati, ma inseriti in una fase perturbata più ampia che ha interessato la Normandia. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile quantificare in modo complessivo i danni o attribuire ai singoli episodi accumuli pluviometrici verificati: l’evoluzione dipende dalla traiettoria dei rovesci e da quanto a lungo le celle temporalesche insisteranno sulle stesse aree.