Nuova ondata di maltempo invernale in Trentino, dove dalla tarda serata di oggi e soprattutto nella mattinata di domani, giovedì 26 novembre, sono attese precipitazioni diffuse, nevose mediamente oltre i 900-1.200 metri di quota, ma localmente anche più in basso nelle valli chiuse durante i rovesci più intensi. Sopra i 1.500 metri gli accumuli potranno raggiungere i 20-40cm, con punte orarie superiori ai 5cm nella prima parte di giovedì. Durante le fasi più intense e nelle valli più chiuse potrà cadere neve o neve mista a pioggia anche a quote inferiori i 900 metri, ma con eventuali scarsi accumuli. Nel pomeriggio, i fenomeni tenderanno a esaurirsi lasciando spazio a un deciso ingresso di aria fredda, con possibili gelate nella notte su venerdì a quote medie e sui ponti.

La Provincia autonoma di Trento invita gli automobilisti a limitare gli spostamenti allo stretto necessario nelle aree interessate dalle nevicate, ricordando l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo e annunciando punti di presidio con Polizia locale, Polizia e Carabinieri per verificare il rispetto delle dotazioni invernali nelle zone più colpite.

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