Un suggestivo risveglio dal sapore pienamente invernale ha colpito nelle ultime ore le aree interne comprese tra l’Appennino Ligure di centro-ponente e il versante alessandrino e pavese, regalando paesaggi fiabeschi immortalati in diretta dagli occhi elettronici delle webcam. Il passaggio di una perturbazione atlantica accompagnata da un deciso afflusso di aria fredda ha infatti trasformato le precipitazioni in neve fino a quote decisamente interessanti per questo scorcio finale di novembre, permettendo ai fiocchi di spingersi localmente anche al di sotto della soglia dei 900 metri e di depositare un manto bianco uniforme e coreografico dai crinali costieri fino alle valli dell’entroterra.

Neve sull’Appennino Ligure: imbiancati il Parco del Beigua e il Passo del Faiallo

Sulle alture del Parco del Beigua e lungo i tornanti che conducono al Passo del Faiallo la neve è caduta con particolare generosità e continuità, avvolgendo i boschi di faggi, i pascoli d’altura e le infrastrutture di telecomunicazione in un silenzio ovattato che segna il primo vero cambio di passo stagionale a pochissimi giorni dall’inizio dell’inverno meteorologico. Le immagini provenienti dai rilievi a cavallo tra le province di Genova e Savona restituiscono la fotografia di un territorio completamente vestito a festa, dove la colonnina di mercurio scesa sotto lo zero durante le ore notturne ha garantito un attecchimento immediato anche lungo le carreggiate e sui rami degli alberi, piegati dal peso di una coltre fresca e soffice.

Caldirola e Oltrepò Pavese sotto la neve: le spettacolari immagini dalle webcam

Spostando lo sguardo verso il versante padano il quadro meteorologico appare altrettanto spettacolare e promettente per gli amanti della montagna, come confermano gli scatti mattutini provenienti dalla stazione sciistica di Caldirola in Alta Val Curone e dai rilievi attorno a Santa Margherita di Staffora nell’Oltrepò Pavese. La webcam posizionata alla partenza della seggiovia del Villaggio La Gioia alle prime luci dell’alba mostra un parterre interamente ricoperto da uno strato compatto e candido che risale lungo i pendii circondati dagli abeti carichi di neve, offrendo una cartolina perfetta di fine autunno che fa già sognare gli appassionati degli sport invernali in vista dell’apertura della stagione.

Perché la neve è scesa sotto i 900 metri: il ruolo dell’aria fredda e delle correnti umide dal Mar Ligure

Il fenomeno è stato favorito dalla particolare conformazione orografica di questo settore appenninico, dove l’aria fredda intrappolata nei bassi strati delle vallate interne dell’Alessandrino e del Pavese ha interagito con le correnti umide richiamate dal Mar Ligure mantenendo lo zero termico su livelli decisamente bassi. Grazie a questo delicato equilibrio la quota delle nevicate è riuscita a calare progressivamente durante le fasi più intense del peggioramento, permettendo ai fiocchi di imbiancare non soltanto le cime più elevate ma anche i borghi montani e i passi situati sotto i 900 metri di altitudine, dove le prime schiarite attese nelle prossime ore lasceranno spazio a panorami luminosi e all’aria frizzante tipica delle grandi occasioni invernali.

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