Una sottile colonna biancastra si allunga dalle nubi fino al mare, stagliandosi davanti alla costa di Barka: è la tromba marina ripresa questa mattina e condivisa sui social con immagini che mostrano chiaramente il vortice al largo della località omanita. Il filmato documenta una formazione suggestiva e insolita, ma la sola immagine non permette di stabilirne con certezza la durata, l’intensità o la tipologia. La tromba marina è una colonna d’aria in rotazione associata a un vortice che, quando entra in contatto con la superficie del mare, può sollevare spruzzi e goccioline d’acqua. Il cono visibile non è composto soltanto da acqua aspirata dal mare: in gran parte è una nube di goccioline condensate, resa riconoscibile dalla diminuzione della pressione e dal raffreddamento dell’aria all’interno del vortice.

Non tutte le trombe marine si formano allo stesso modo

Esistono trombe marine associate a temporali intensi e altre che possono svilupparsi sotto nubi convettive anche senza un temporale particolarmente violento. Nel primo caso si tratta di vortici assimilabili a tornado che si formano sull’acqua, oppure raggiungono il mare dopo essersi originati sulla terraferma; le trombe di “bel tempo”, invece, tendono a svilupparsi dalla superficie marina verso l’alto e sono generalmente legate a condizioni atmosferiche differenti. Senza osservazioni ravvicinate, dati radar o informazioni sulla nube che l’ha generata, non è possibile stabilire a quale categoria appartenga quella ripresa a Barka.

Il bollettino della Direzione generale di meteorologia dell’Oman, aggiornato il 17 novembre, indicava per il giorno successivo cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, possibili piogge sparse sulle coste del Mare di Oman e del Mar Arabico e rovesci localmente temporaleschi su parti dei monti Hajar. Per le zone costiere erano previste correnti da nord a nord-est da deboli a moderate e condizioni del mare generalmente calme o poco mosse: un quadro che segnalava la possibilità di nubi e precipitazioni in alcune aree, ma che da solo non consente di attribuire a una specifica configurazione la formazione osservata davanti a Barka.

Anche quando appare sottile e distante, una tromba marina va considerata un fenomeno potenzialmente pericoloso per le imbarcazioni e per chi si trova in mare, perché il vortice può accompagnarsi a raffiche improvvise e spostarsi rapidamente. Le indicazioni di sicurezza raccomandano di non avvicinarsi per filmarla e, se ci si trova in barca, di allontanarsi dalla sua traiettoria; il rischio può aumentare se il vortice raggiunge la costa o si associa a un temporale.

Le immagini attribuite al fotografo Khalfan Al Raqadi e rilanciate dalla pagina Al Khayma Al Omani offrono così una testimonianza spettacolare di un fenomeno atmosferico breve e localizzato, capace di trasformare per alcuni minuti il paesaggio marino davanti alla costa omanita.