Maltempo Basilicata, forti piogge e venti: una trentina di interventi dei Vigili del Fuoco

Una ventina di interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Potenza e una decina in quella di Matera a causa dell’ondata di maltempo che dalle prime ore di oggi sta interessando la Basilicata. Piogge intense e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, caduta di rami e situazioni di potenziale pericolo. In particolare, a Potenza le squadre dei pompieri sono state impegnate soprattutto nel centro storico e nella zona industriale dove sono stati segnalati rami spezzati e alberi pericolanti. Allagamenti anche lungo qualche strada provinciale. A Potenza – spiega il referente regionale della Protezione Civile dell’Anci, Pino Brindisi – sono tati già superati i 50mm di pioggia, circa il 65% della pioggia che dovrebbe cadere in tutto il mese di novembre.

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