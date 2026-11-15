Maltempo Basilicata, masso cade su carreggiata: strada chiuda a Lauria

Un masso si è staccato da un costone roccioso, invadendo la carreggiata di una strada comunale in località Seluci, nel territorio di Lauria, in provincia di Potenza. L’episodio si è verificato a causa del maltempo che ha interessato la zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lauria e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nelle prime verifiche per valutare le condizioni del costone roccioso e accertare l’eventuale presenza di ulteriori situazioni di pericolo. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito per motivi di sicurezza, in attesa degli accertamenti necessari.

Il sindaco di Lauria ha fatto sapere che nella giornata di domani sarà interessata la Regione Basilicata per richiedere un sopralluogo urgente, finalizzato a verificare la stabilità del versante e individuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della viabilità.

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