Maltempo Brasile, alluvione lampo a Santa Catarina: Abdon Batista sott’acqua, strade trasformate in fiumi e massima allerta frane | VIDEO

Una violenta alluvione lampo sta colpendo la città di Abdon Batista, nello Stato di Santa Catarina, in Brasile, dove le strade del centro urbano si sono trasformate in veri e propri fiumi. Le acque stanno invadendo le vie cittadine, provocando estesi allagamenti e determinando una situazione di grave emergenza. La rapidità con cui si sta manifestando il fenomeno ha spinto le autorità locali a intervenire con un appello urgente alla popolazione, mentre la Protezione Civile brasiliana ha diramato il massimo livello di allerta per il rischio di frane.

Alluvione a Santa Catarina, il centro di Abdon Batista invaso dall’acqua

Le immagini dell’emergenza che interessa Abdon Batista mostrano una situazione particolarmente critica nel cuore della città. Le strade, normalmente destinate alla circolazione urbana, sono interessate da un intenso scorrimento d’acqua che le trasforma in corsi d’acqua improvvisati, rendendo evidente la gravità degli allagamenti in atto. Il fenomeno assume le caratteristiche di una flash flood, espressione utilizzata per indicare un’alluvione improvvisa, caratterizzata dalla rapida concentrazione e dallo scorrimento delle acque nelle aree interessate. Nel caso della città brasiliana, l’emergenza sta coinvolgendo direttamente il centro urbano, con le vie cittadine invase dall’acqua.

Il sindaco invita la popolazione a cercare un rifugio sicuro

Di fronte alla gravità della situazione, il sindaco di Abdon Batista ha rivolto un appello urgente ai residenti, invitandoli a cercare riparo in un luogo sicuro. L’indicazione delle autorità locali arriva mentre l’acqua continua a invadere il centro cittadino e rappresenta una misura di precauzione di fronte al pericolo determinato dall’alluvione. L’invito a mettersi al riparo evidenzia la particolare attenzione riservata alla sicurezza della popolazione durante questa fase dell’emergenza. La presenza di acqua che scorre lungo le strade costituisce infatti una delle manifestazioni più evidenti della situazione di pericolo che sta interessando il territorio comunale.

Massima allerta per il rischio di frane: l’avviso della Protezione Civile

Ad aggravare il quadro dell’emergenza è l’allerta diramata dalla Protezione Civile, che ha disposto il livello più elevato di allarme per il rischio di frane ad Abdon Batista. Il provvedimento segnala una condizione di particolare criticità, nella quale agli allagamenti che stanno interessando la città si aggiunge il pericolo legato all’instabilità dei versanti. L’emergenza assume quindi una doppia dimensione: da una parte l’alluvione improvvisa che sta sommergendo le strade del centro, dall’altra il rischio idrogeologico segnalato dalle autorità competenti. La concomitanza di questi due elementi rende particolarmente delicata la situazione nel comune dello Stato di Santa Catarina.

Maltempo in Brasile, emergenza idrogeologica ad Abdon Batista

La situazione in corso ad Abdon Batista, nel Brasile meridionale, richiama l’attenzione sulla pericolosità degli eventi alluvionali improvvisi nelle aree urbanizzate. Quando grandi quantità d’acqua invadono rapidamente le vie cittadine, la normale rete stradale può trasformarsi in un percorso di deflusso, con correnti che attraversano gli spazi urbani. In questo contesto, l’allerta massima per le frane rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione, distinto dagli allagamenti già in atto ma inserito nella medesima emergenza meteorologica e idrogeologica. Le autorità hanno quindi richiamato la popolazione alla necessità di trovare luoghi sicuri, mentre il centro della città continua a essere interessato dall’inondazione.