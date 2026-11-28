Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città di Patos de Minas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, provocando estesi allagamenti, forti ruscellamenti e numerosi disagi alla popolazione. Secondo la Protezione civile, sono caduti circa 40 mm di pioggia in appena 25 minuti, un’intensità sufficiente a trasformare diverse strade in veri e propri torrenti. Tra gli episodi più significativi, quello verificatosi in Rua Gabriel Pereira, nel quartiere Rosário, dove un tombino è andato in pressione, facendo fuoriuscire l’acqua con una tale forza da creare una sorta di fontana nel mezzo della carreggiata. Allagamenti sono stati segnalati anche lungo Avenida Fátima Porto, Avenida JK e in diversi incroci del centro cittadino.

La situazione più critica si è registrata lungo Avenida Fátima Porto, dove il torrente Monjolo è esondato, invadendo la sede stradale. La furia dell’acqua ha trascinato 2 moto in Rua Ana de Oliveira, mentre diversi veicoli sono rimasti parzialmente sommersi nei pressi del centro commerciale cittadino. Segnalati inoltre allagamenti in abitazioni, attività commerciali e nell’edificio dell’ex tribunale. Disagi anche presso l’ospedale regionale Antônio Dias, dove alcune infiltrazioni hanno interessato corridoi e una sala operatoria. La fondazione ospedaliera Fhemig ha precisato che non si sono verificate interruzioni dei servizi né danni alle apparecchiature. I pazienti sono stati temporaneamente ricollocati all’interno della struttura, senza necessità di trasferimenti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle aree maggiormente esposte, predisponendo presidi nelle zone a rischio per impedire ai veicoli di attraversare le strade allagate. Nella serata di venerdì risultavano gestiti 12 interventi legati al maltempo, mentre 2 persone sono rimaste temporaneamente senza alloggio a causa dell’acqua penetrata nelle loro abitazioni. L’episodio si è verificato durante la validità di un’allerta gialla per piogge intense diramata dall’Istituto Nazionale di Meteorologia brasiliano (INMET), con validità fino alle 23:59 di venerdì. L’avviso segnalava la possibilità di precipitazioni fino a 50 mm al giorno e raffiche di vento comprese tra 40 e 60 km/h.