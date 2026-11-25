Sei persone sono morte questa settimana nello Stato brasiliano del Paranà, nel sud del Paese, a causa delle piogge torrenziali legate al fenomeno El Niño. Lo hanno riferito i Vigili del Fuoco. Le immagini diffuse dai media locali mostrano strade trasformate in fiumi, case allagate e auto trascinate via dalla corrente. Secondo il governo statale, centinaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Lunedì 23 novembre, due anziani coniugi sono annegati nella loro casa vicino a Curitiba, capitale del Paranà. Secondo i Vigili del Fuoco, l’acqua è salita rapidamente fino a circa 1,60 metri. Altre quattro persone sono morte tra martedì 24 e mercoledì 25, tra cui un motociclista di 25 anni caduto in un fiume mentre attraversava un ponte sommerso e una donna di 38 anni travolta dalla piena. I soccorritori stanno usando una dozzina di imbarcazioni per raggiungere le persone rimaste isolate.

Venerdì 20 novembre, nel vicino Stato del Rio Grande do Sul, una tempesta con venti superiori ai 100km/h ha colpito la cittadina di Tupancireta. Cinque persone sono morte e circa 8.000 abitazioni su 8.600 sono state distrutte o scoperchiate.

Siccità nel nord del Paese

Mentre le piogge colpiscono il sud, il nord del Brasile è alle prese con una grave siccità, incendi e corsi d’acqua in secca in Amazzonia. Anche San Paolo e Rio de Janeiro hanno registrato precipitazioni eccezionali negli ultimi mesi. A Rio ha piovuto in 91 dei 132 giorni tra l’1 luglio e il 9 novembre, secondo il Comune, con precipitazioni record sia a settembre sia a ottobre.