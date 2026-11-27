Le forti piogge che si sono abbattute su Marechal Floriano, nella regione montuosa dell’Espírito Santo, stato del Brasile sudorientale, nella mattinata di giovedì 26 novembre, hanno provocato allagamenti e l’apertura di voragini lungo le strade del comune. Nel corso della giornata di giovedì, un violento acquazzone durato circa un’ora ha provocato allagamenti in diverse zone del centro abitato. Secondo le prime stime della Protezione Civile, tra le 10:50 e le 11:50 sono caduti dai 30 ai 35mm di pioggia, con 90mm registrati nell’arco di 24 ore. La località sta vivendo uno degli eventi pluviometrici più intensi degli ultimi anni. Secondo Fábio Stein, responsabile della Protezione Civile municipale, nel comune non si registravano precipitazioni di tale portata dal 2013.

L’acqua ha invaso le attività commerciali, allagato le strade e ostacolato la circolazione di veicoli e pedoni. Una famiglia è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione a causa dei danni provocati dal maltempo, mentre una strada è stata chiusa a causa del rischio di frane. Secondo Stein, via Thieres Veloso è stata chiusa per il pericolo di smottamenti. Il maltempo ha causato anche la caduta di alberi.

Preoccupa il fiume Jucu

Con l’avvicinarsi della sera, l’attenzione della Protezione Civile si è concentrata principalmente sul livello del fiume Jucu, che ha raggiunto quasi l’orlo degli argini. Tale situazione impedisce il deflusso del torrente Batatal – esondato durante il temporale – e rimane motivo di preoccupazione. “Il fiume Jucu è al limite del suo alveo. Con un livello dell’acqua così elevato, il torrente Batatal fatica a scaricare nel fiume, rendendo il drenaggio estremamente lento”, ha spiegato Stein.

Vi è inoltre grande preoccupazione per l’arrivo di ulteriori masse d’acqua. Secondo Stein, era previsto che le acque del fiume Fundo raggiungessero la zona dopo le 20:00, mentre quelle del “Braço Sul” (ramo sud) del fiume Jucu, provenienti dalle sorgenti, sarebbero dovute arrivare nel comune intorno alle 23:00. Data la possibilità di un innalzamento del livello dei fiumi, i residenti nelle aree storicamente soggette a inondazioni sono invitati a prepararsi a un’eventuale emergenza. “È importante che i residenti rimangano vigili e monitorino la situazione. Se il livello dell’acqua dovesse salire fino a raggiungere le abitazioni, è necessario adottare misure preventive – come spostare mobili e altri oggetti – per evitare danni”, ha raccomandato il responsabile della Protezione Civile.

Allerta in altri comuni

A Venda Nova do Imigrante, la Protezione Civile ha riferito che il cumulo delle precipitazioni ha superato i 90mm. Il comune si trova in stato di massima allerta a causa delle attuali condizioni meteorologiche e dell’innalzamento del livello dell’acqua nei corsi d’acqua e nei fiumi locali. Una delle principali preoccupazioni riguarda il fiume São João de Viçosa, che attraversa l’area urbana: esiste il rischio che possa esondare, causando potenziali allagamenti nelle zone più basse. Le autorità hanno invitato i residenti a tenersi lontani dagli argini di fiumi e torrenti, a evitare di attraversare aree allagate e ad abbandonare immediatamente qualsiasi luogo che mostri segni di inondazione. In precedenza, la Protezione Civile di Venda Nova aveva inoltre segnalato che, tra le 12:20 e le 12:47, sono caduti circa 50mm di pioggia, con precipitazioni ancora in corso in quel momento.