La città di Tupanciretã, nella regione centrale del Rio Grande do Sul, lo Stato più meridionale del Brasile, è stata devastata da un violento temporale nelle prime ore di questo venerdì 20 novembre. Secondo il sindaco, il fenomeno meteorologico estremo ha causato almeno una vittima. Gustavo Herter Terra ha dichiarato che praticamente ogni abitazione della città è stata colpita, con oltre 8.000 case che hanno perso il tetto. “La città è distrutta“, ha affermato il sindaco in un’intervista al quotidiano locale Manchete Digital. “Non ci sono più né rete elettrica né fornitura idrica. È stata devastata tra le 3:00 e le 3:40 del mattino”.

Possibile tornado

Secondo il centro di monitoraggio della Protezione Civile, una supercella ha attraversato l’area intorno alle 3:00 del mattino; una stazione dell’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet) ha registrato raffiche di vento fino a 114km/h. Data l’entità dei danni, è stata avanzata l’ipotesi che un tornado possa aver attraversato la città. Secondo MetSul Meteorologia, una conferma tecnica del fenomeno richiede ulteriori indagini, la raccolta di altri dati e un’analisi dettagliata dei danni. “Gli elementi raccolti indicano venti violenti associati alla supercella, probabilmente causati da un downburst. Sebbene non si possa escludere del tutto l’ipotesi di un tornado, tale fenomeno, da solo, non basterebbe a spiegare l’entità dei danni riscontrati in città”, ha precisato l’Inmet.

Le foto condivise dai residenti sui social media mostrano strade coperte di grandine, insieme a detriti provenienti da edifici, alberi e pali della luce. Terra ha riferito che le strade di accesso alla città sono bloccate da alberi caduti; lo stesso vale per l’ingresso dell’ospedale locale, che è rimasto temporaneamente inaccessibile alle ambulanze.

Feriti e vittime

“Abbiamo registrato una vittima e numerosi feriti. Stiamo trasferendo i feriti a Santa Maria e Júlio de Castilhos (città vicine). Anche il tetto del nostro ospedale è stato divelto; non siamo più in grado di effettuare radiografie o ecografie. La situazione è estremamente complessa”, ha dichiarato il sindaco. In un’intervista a Rádio Gaúcha, il coordinatore della Protezione Civile statale, il colonnello Luciano Boeira, ha riferito che sono in corso accertamenti su almeno due decessi. Ha inoltre segnalato che decine di persone sono rimaste ferite a causa di crolli strutturali.

Diramata un’allerta meteo

Già nelle ore precedenti, la Protezione Civile del Rio Grande do Sul aveva diramato un’allerta meteo per forti temporali, con rischio di grandine di grosse dimensioni e venti intensi, nell’area di Tupanciretã. L’avviso indicava, tra l’altro, un rischio molto elevato di scoperchiamento degli edifici. Secondo l’agenzia, forti piogge hanno colpito Tupanciretã e i comuni limitrofi intorno alle 3:20 del mattino.

Il Governatore del Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ha dichiarato che sono state mobilitate squadre della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Militare e di altri enti statali. “Questa mattina, per prima cosa, ho parlato con il sindaco Gustavo Terra e ho disposto la mobilitazione completa delle risorse del governo statale per assistere la popolazione“, ha affermato in un post sui social media.

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