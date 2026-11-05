Maltempo Brasile, tornado devasta Chapecó: raffiche oltre 120 km/h, aeroporto danneggiato | VIDEO

Un tornado ha colpito Chapecó, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, nella mattinata di mercoledì 4, provocando danni ingenti alle infrastrutture e disagi alla popolazione. La Defesa Civil dello Stato ha confermato ufficialmente il passaggio del vortice, responsabile di devastazioni in diverse zone della città, in particolare nell’area dell’aeroporto. Le raffiche di vento hanno raggiunto intensità eccezionali: la stazione meteorologica della Defesa Civil ha registrato valori di 92,9 km/h, mentre gli strumenti dell’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet) hanno rilevato punte fino a 126 km/h.

Aeroporto devastato: voli sospesi fino a venerdì

Tra le strutture maggiormente colpite figura l’aeroporto Serafim Enoss Bertaso, principale scalo dell’Ovest di Santa Catarina. La furia del vento ha strappato parte della copertura e delle strutture metalliche all’ingresso del terminal, provocando anche la rottura di diverse vetrate. In seguito ai danni, le operazioni aeroportuali sono state sospese. Secondo quanto comunicato dalla municipalità, decolli e atterraggi resteranno interrotti fino a venerdì 6. La società concessionaria Voe Xap ha avviato un’ispezione completa delle infrastrutture, con l’obiettivo di verificare l’entità dei danni e predisporre gli interventi necessari al ripristino delle normali attività. Ai passeggeri è stato raccomandato di non recarsi in aeroporto e di contattare direttamente le compagnie aeree per informazioni, modifiche e riprogrammazione dei voli.

Danni alle abitazioni, blackout e scuole chiuse

Il tornado non ha interessato soltanto lo scalo aeroportuale. Diverse aree di Chapecó hanno riportato danni agli edifici residenziali, interruzioni della corrente elettrica e problemi alla rete Internet. Per ragioni di sicurezza, la Segreteria municipale dell’Istruzione ha disposto la sospensione delle lezioni pomeridiane nelle scuole della rete pubblica cittadina. Al momento delle comunicazioni ufficiali non risultavano segnalazioni di persone ferite.

Come è stato confermato il tornado

La conferma del fenomeno è arrivata dopo un’attenta analisi dei dati radar meteorologici. Gli esperti della Defesa Civil hanno individuato segnali compatibili con la presenza di detriti sollevati dalla forza del vento e una caratteristica firma di rotazione atmosferica associata alla formazione di un mesovortice. La combinazione di questi elementi ha consentito alle autorità di confermare il passaggio del tornado.

La situazione meteorologica nello Stato di Santa Catarina è rimasta particolarmente delicata anche nelle ore successive. Nel tardo pomeriggio, infatti, le autorità hanno confermato un secondo tornado, questa volta nella località di Xanxerê, situata a circa 44 km da Chapecó. Secondo la Defesa Civil, il territorio era interessato da una linea di instabilità in movimento dall’estremo Ovest verso la regione centro-occidentale dello Stato. Si tratta di un sistema temporalesco capace di generare precipitazioni intense, temporali violenti e raffiche di vento particolarmente forti.

Un fenomeno dall’elevato potenziale distruttivo

Il tornado è una colonna d’aria in violenta rotazione che si estende dalla base di una nube temporalesca fino al suolo. La sua capacità distruttiva è legata soprattutto all’intensità dei venti e alla concentrazione dell’energia in un’area relativamente circoscritta. L’episodio di Chapecó rappresenta un evento significativo per il territorio: l’aeroporto, che nel 2025 ha registrato circa 648mila passeggeri tra arrivi e partenze, costituisce infatti un collegamento fondamentale per l’intera regione occidentale di Santa Catarina e per le aree limitrofe del Rio Grande do Sul e del Paraná.

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