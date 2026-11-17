La pioggia che si è abbattuta su Ipatinga, nella regione del Vale do Aço, nello stato brasiliano del Minas Gerais, nel pomeriggio di lunedì 16 novembre, ha causato un’alluvione lampo che ha colpito diverse zone della città. Nel quartiere Veneza, le strade sono state inondate, le auto sono rimaste parzialmente coperte dall’acqua e anche le attività commerciali hanno subito danni. Secondo la Protezione Civile, la situazione è tornata alla normalità sulla maggior parte delle arterie stradali. I dati rilevati dai pluviometri di Usiminas indicano un accumulo di 72mm di pioggia nel quartiere Veneza. Altri quantitativi registrati includono 59,5mm a Cidade Nobre, 58mm a Cariru e 46,2mm a Bom Retiro; i dati si riferiscono all’intervallo di tempo tra le 16:30 e le 17:30 del 16 novembre.

Strade ed edifici allagati

In Avenida Londrina, nel quartiere Veneza, l’acqua ha invaso la carreggiata ed è penetrata in diversi edifici, tra cui un supermercato e un negozio per animali. Secondo il titolare, l’acqua ha invaso i locali proprio mentre il personale si preparava alla chiusura, danneggiando diverse scorte e attrezzature. Altre immagini ritraggono auto trascinate via dalla corrente e rifiuti che galleggiano per le strade inondate. Durante il temporale, un uomo è stato ripreso mentre traeva in salvo un bambino da un’auto rimasta sommersa nel quartiere Veneza. Secondo la Protezione Civile, al momento dell’aggiornamento fornito dall’amministrazione comunale, non risultavano incidenti gravi.

Il livello del torrente Ipanema si è alzato durante il nubifragio, ma è successivamente sceso; l’area rimane comunque sotto monitoraggio. Le squadre della Protezione Civile, insieme ai dipartimenti comunali per i Servizi Urbani, i Lavori Pubblici e la Sicurezza Pubblica – oltre ai Vigili del Fuoco – sono intervenute per gestire l’emergenza. Le operazioni hanno incluso la segnalazione delle zone critiche, la rimozione di ostacoli dalle strade e la pulizia di tombini e caditoie per favorire il deflusso dell’acqua. Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi nelle aree a maggior rischio.

Previste ulteriori precipitazioni

Le previsioni del Sistema di Meteorologia e Risorse Idriche del Minas Gerais (Simge) – ente collegato all’Istituto per la Gestione delle Risorse Idriche del Minas Gerais (Igam) – indicano un accumulo di pioggia compreso tra 40 e 60mm tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre. La Protezione Civile raccomanda ai residenti di evitare di attraversare strade allagate e di mantenere una distanza di sicurezza da corsi d’acqua, pendii e zone soggette a frane.

Brasile, alluvione a Ipatinga: acqua anche all'interno degli edifici