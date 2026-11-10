Maltempo Brasile, violenta tempesta agita il fiume Tapajós: alberi abbattuti ed edifici danneggiati a Itaituba | VIDEO

Un violento temporale ha colpito il comune di Itaituba, nel sud-ovest del Pará, stato del nord del Brasile, provocando un forte agitarsi delle acque del fiume Tapajós, l’abbattimento di alberi e danni a diverse strutture. La pioggia è proseguita dalla sera di lunedì 9 fino alle prime ore di martedì 10 novembre, accompagnata da intense raffiche di vento. Le immagini a corredo dell’articolo testimoniano la forza e la violenza delle acque del maestoso fiume Tapajós: i venti impetuosi hanno agitato il corso d’acqua, creando onde e un moto turbolento sulla superficie, una dimostrazione impressionante della potenza della natura.

Danni da vento

Nell’area urbana, violente raffiche di vento hanno investito diverse zone della città. Lungo il lungofiume di Itaituba, una parte del soffitto del Mercato Municipale è stata divelta dal vento. Inoltre, diversi alberi sono caduti su alcune abitazioni, destando grande preoccupazione tra i residenti. In un altro episodio, il tetto di una casa in costruzione è stato completamente divelto dalle forti raffiche, con i detriti finiti sulla strada. Fortunatamente, al momento dell’accaduto, non vi era nessuno all’interno dell’immobile. Al momento non esiste una valutazione ufficiale sull’entità dei danni provocati dalla tempesta, né vi sono informazioni confermate riguardo a eventuali feriti.