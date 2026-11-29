L’Aspromonte si risveglia sotto la neve. Dopo una notte di bufere, le precipitazioni hanno raggiunto anche Gambarie (RC), a circa 1.300 metri di quota, dove si sono osservati accumuli nevosi e fenomeni di galaverna sulle piste. Nuove nevicate sono proseguite anche in mattinata. A provocare l’irruzione invernale è l’arrivo di aria fredda dall’Europa nord-orientale. Forti venti settentrionali e un generale calo delle temperature stanno interessando l’Italia, con condizioni di instabilità ancora presenti al Sud e in Sicilia.

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