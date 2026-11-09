Maltempo Calabria, la Regione approva la richiesta di stato d’emergenza per la fascia grecanica

La giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del Presidente Roberto Occhiuto, ha approvato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della fascia grecanica della Città metropolitana di Reggio Calabria colpiti dal violento evento meteorologico che ha interessato la regione tra il 9 e l’11 ottobre 2026. In particolare, la richiesta riguarda i Comuni di Africo, Bagaladi, Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti, interessati da precipitazioni eccezionali e forti venti che hanno causato gravi danni alle infrastrutture viarie, alle opere di regimazione idraulica, agli edifici pubblici e agli insediamenti privati.

Secondo una prima stima effettuata sulla base delle segnalazioni provenienti dal territorio, il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate ammonta ad almeno 20 milioni di euro, di cui oltre 3,5 milioni di euro già sostenuti dai comuni per interventi di somma urgenza. A tali importi dovranno aggiungersi i danni subiti dai privati e dalle attività produttive, ancora in fase di quantificazione.