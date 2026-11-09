Maltempo Calabria, la Regione approva la richiesta di stato d’emergenza per la fascia grecanica

Maltempo Calabria: secondo una prima stima, il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate ammonta ad almeno 20 milioni di euro

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La giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del Presidente Roberto Occhiuto, ha approvato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della fascia grecanica della Città metropolitana di Reggio Calabria colpiti dal violento evento meteorologico che ha interessato la regione tra il 9 e l’11 ottobre 2026. In particolare, la richiesta riguarda i Comuni di Africo, Bagaladi, Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti, interessati da precipitazioni eccezionali e forti venti che hanno causato gravi danni alle infrastrutture viarie, alle opere di regimazione idraulica, agli edifici pubblici e agli insediamenti privati.

Secondo una prima stima effettuata sulla base delle segnalazioni provenienti dal territorio, il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate ammonta ad almeno 20 milioni di euro, di cui oltre 3,5 milioni di euro già sostenuti dai comuni per interventi di somma urgenza. A tali importi dovranno aggiungersi i danni subiti dai privati e dalle attività produttive, ancora in fase di quantificazione.

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