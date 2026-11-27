Dopo un anno segnato da pesanti ondate di maltempo ed eventi alluvionali, la Calabria rilancia la strategia di messa in sicurezza del territorio. Con uno stanziamento complessivo che supera i 110 milioni di euro, la Regione affianca alla gestione delle emergenze causate dai cicloni Harry e Ulrike-Nils un piano strutturale per la mitigazione del rischio idrogeologico, frutto della sinergia tra enti locali, Protezione Civile, ministeri e fondi europei. “Il 2026 è stato un anno difficile per la Calabria, colpita prima dal ciclone Harry e poi dagli eventi alluvionali di febbraio dovuti ai cicloni Ulrike-Nils. Abbiamo scelto di non limitarci a gestire il post emergenza ma di dare maggiore impulso alla programmazione ordinaria delle opere strutturali. Il lavoro di questi mesi ha consentito di programmare, al momento, oltre 110 milioni di euro di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico”, ha affermato Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione Calabria con delega ai Lavori pubblici e difesa del suolo. “Gli interventi – ha aggiunto – sono frutto anche della costante collaborazione tra gli uffici regionali, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale”.

Ciclone Harry

Per il primo fronte, quello del ciclone Harry, il piano degli interventi di rischio residuo conta 49 milioni di euro per 65 interventi, corrispondenti alla prima annualità. Allo stesso obiettivo concorre il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (Fsue), attivato su richiesta della Protezione Civile Regionale, che ha visto l’assegnazione alla Calabria di ulteriori 25 milioni di euro, nell’ambito del pacchetto da 74,9 milioni destinato all’Italia e approvato dal Parlamento europeo lo scorso ottobre.

Eventi di febbraio

Il secondo fronte riguarda gli eventi meteorologici dall’11 al 20 febbraio 2026, che hanno interessato le province di Catanzaro e Cosenza, e per i quali il Dipartimento nazionale della Protezione Civile hanno svolto, congiuntamente ai tecnici regionali, una serie di sopralluoghi per verificare i danni subiti e gli interventi proposti dai Comuni colpiti e dalla Regione.

Piano 2026

Accanto alla gestione delle emergenze, prosegue la programmazione ordinaria degli interventi: è stata nei giorni scorsi sottoscritta l’intesa tra il Mase e la Regione per il Piano 2026, che destina circa 10,5 milioni di euro a cinque interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. A queste risorse si aggiungono 26 milioni di euro del Piano sviluppo e coesione 2021-2027, assegnati dal dipartimento Casa Italia all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale per la realizzazione di tre interventi.