La furia del mare lascia il segno sulla Costa Viola. Scilla fa la conta dei danni all’indomani delle violente mareggiate che hanno investito la costa tirrenica reggina, mettendo a dura prova il lungomare di una delle località turistiche più suggestive della Calabria. Marciapiedi danneggiati, detriti e panchine in pietra rotte testimoniano la forza delle onde che si sono abbattute sul litorale. Le conseguenze del maltempo riportano al centro dell’attenzione anche il problema dell’erosione costiera e la necessità di reperire risorse economiche per realizzare opere di protezione dell’intero fronte marittimo.

Maltempo Calabria, operai al lavoro sul lungomare di Scilla dopo le mareggiate

La macchina degli interventi si è attivata tempestivamente per garantire la sicurezza dell’area e ripristinare le normali condizioni di viabilità. Sin dalle prime ore di questa mattina, gli operai comunali, affiancati dal personale di una ditta esterna incaricata dall’Amministrazione comunale, sono impegnati nelle operazioni di pulizia del lungomare e di messa in sicurezza della zona costiera. La priorità è liberare l’area dai detriti trasportati dalle onde e procedere alla verifica delle conseguenze provocate dal maltempo. A fare il punto della situazione è stato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Scilla, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. “Ovviamente, dopo la mareggiata delle scorse ore, la prima cosa da fare è procedere con la pulizia, quindi ripristinare la viabilità del lungomare e fare la conta dei danni, fortunatamente non eccessivi. Ci siamo attivati da subito”, ha affermato l’assessore.

Scilla, panchine rotte e marciapiedi danneggiati: la conta dei danni

Tra le conseguenze più evidenti delle violente mareggiate figurano i danni all’arredo urbano. La forza del mare ha provocato la rottura di alcune panchine in pietra presenti sul lungomare, oltre a danneggiare i marciapiedi. Le panchine vengono abitualmente rimosse durante il periodo invernale, ma quest’anno l’operazione non era stata ancora effettuata. A destare maggiore preoccupazione nell’Amministrazione comunale sono tuttavia le condizioni del lungomare, direttamente esposto alla violenza delle onde. “Qualche panchina in pietra si è rotta. Noi solitamente in inverno le togliamo, ma quest’anno non le abbiamo ancora rimosse. Oltre alle panchine, però, a preoccupare maggiormente sono i danni al lungomare”, ha spiegato l’assessore.

L’erosione costiera minaccia Scilla: servono fondi per interventi strutturali

Al di là delle conseguenze immediate dell’ultima ondata di maltempo, resta aperta una questione di più ampia portata per il territorio di Scilla: la progressiva erosione costiera. La difesa del litorale rappresenta una delle priorità evidenziate dall’assessore ai Lavori Pubblici, che ha sottolineato la necessità di andare oltre le operazioni di pulizia e ripristino successive alle mareggiate, attraverso la programmazione di opere strutturali. La questione riguarda la protezione dell’intera zona costiera e passa inevitabilmente attraverso l’individuazione delle risorse economiche necessarie per realizzare interventi di maggiore portata, capaci di tutelare il patrimonio paesaggistico e urbano della località turistica della Costa Viola. “Vanno fatti interventi strutturali a protezione di tutto il lungomare, di tutta la zona costiera, perché l’erosione costiera avanza e bisogna capire come reperire i fondi per realizzare interventi strutturali di maggiore portata”, ha sottolineato l’assessore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.