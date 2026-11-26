Anche la Calabria fa i conti con gli effetti del maltempo. Sul Mar Ionio si è formata una linea temporalesca autorigenerante tra il basso Catanzarese ionico e il Crotonese. Gran parte dei fenomeni si sta sviluppando in mare aperto, ma quando la linea temporalesca riesce ad interessare la terraferma, i fenomeni sono intensi e stanno già provocando disagi. Un dato su tutti illustra alla perfezione la situazione: a Guardavalle Marina sono caduti 87mm di pioggia in poco tempo. In alcune strade della località, si registra già la presenza di acqua. A rischio è anche la zona della costa crotonese, tra Cutro, Isola Capo Rizzuto e Crotone, che potrebbero essere interessate dai temporali presenti sul mare. A Isola Capo Rizzuto, si segnalano già 30mm di pioggia.

Per quanto riguarda il resto della Calabria, il fronte perturbato ha colpito con piogge abbondanti l’Alto Tirreno cosentino, l’area del Pollino e dei Monti dell’Orsomarso, ma anche il Vibonese, il Reggino tirrenico e l’area di Cosenza. Alcune località hanno raggiunto i 70mm di accumulo, come i 73mm caduti a Fuscaldo Bosco Cinquemiglia, 66mm a Monasterace – Punta Stilo, 62mm a Stignano, 49mm a Fiumefreddo, 48mm a Montalto Uffugo.

Prestare la massima attenzione, soprattutto sulla costa ionica: i temporali che potranno raggiungere la costa potrebbero rivelarsi molto intensi, causando allagamenti e disagi.

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