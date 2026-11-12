Maltempo: chiuso il Passo Rombo, sensibile valico italo-austriaco

Il Passo Rombo, uno dei più importanti, sensibili e significativi valici dell’arco alpino, è stato chiuso in vista della stagione invernale. Il collegamento stradale tra Italia e Austria resterà interrotto fino alla primavera del prossimo anno causa l’arrivo della neve. La strada del Rombo (Timmelsjoch in lunga tedesca) ogni stagione viene percorsa da automobilisti e soprattutto motociclisti da tutta Europa per uno degli itinerari più suggestivi delle Alpi che collega la Oetztal in Tirolo (Austria) e Merano in Alto Adige. Già nelle ultime settimane, per il transito sulla strada del Rombo era necessario un equipaggiamento invernale. La riapertura dipenderà dalle condizioni meteo e dal tempo necessario per riaprire la strada: in inverno in quella zona possono cadere anche 7-8 metri di neve.